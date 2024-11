DFB-Pokal der Frauen Favoritensiege für Leverkusen, Frankfurt und Hoffenheim Stand: 22.11.2024 20:56 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim sind ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen.

Union unterlag am Freitagabend dem klar favorisierten Erstligisten Eintracht Frankfurt mit 0:2 (0:0). Vor 8.021 Fans im Stadion An der Alten Försterei führten für den Tabellenzweiten der Bundesliga Tanja Pawollek (83. Minute) per Kopf nach einem Eckball und Barbara Dunst (90./+1) spät, aber verdient die Entscheidung herbei.

In der ersten Halbzeit hatte Union nach Standardsituationen fast noch die klareren Chancen. In der zweiten Hälfte wurde der Druck der Frankfurterinnen immer größer. Barbara Dunst (49.) und Tanja Pawollek (62.) trafen nur Aluminium. In der Schlussphase vermieden die nun deutlich überlegenen Frankfurterinnen die Verlängerung.

Leverkusen mit Mühe, Hoffenheim mit klarem Sieg

Leverkusen im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Liga-Konkurrenten Turbine Potsdam mit 1:0 (0:0) durch. Sofie Zdebel (74.) brach im zweiten Durchgang den Bann gegen den Bundesliga-Aufsteiger, der nach Gelb-Rot gegen Ex-Nationalspielerin Jennifer Cramer (83.) in Unterzahl spielte.

Die TSG Hoffenheim hatte beim Zweitligsten VfL Bochum weniger Mühe und feierte einen 5:0 (2:0)-Erfolg. Feli Delacauw (29.), Nationalstürmerin Selina Cerci per Doppelpack (43./62.), Marta Cazalla (82.) und Ereleta Memeti (90.+3) für klare Verhältnisse.

Serien-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist erst am Samstag (17 Uhr) beim Regionalligisten 1. FSV Mainz 05 gefordert. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert Meister Bayern München beim SC Freiburg, der dem Team um Giulia Gwinn am vorletzten Bundesliga-Spieltag ein 2:2 abgetrotzt hatte.

Auslosung am 15. Dezember

Am 15. Dezember wird das Viertelfinale ausgelost (ca. 15.45 Uhr im ZDF). Im Lostopf liegen dann: