Analyse DFB-Pokalfinale der Frauen

Ralf Kellermann ist der Macher am Mittellandkanal

Schults Erklärung: "Den VfL Wolfsburg zeichnet seit Jahren ein unglaublicher Ehrgeiz aus. Wir haben seit Jahren aber auch die fitteste Mannschaft, können viele Bälle durch läuferische Qualitäten erobern – und dazu kommt die spielerische Komponente, die sich dann im Laufe der Zeit findet."

Für die in die USA zu Angel City FC wechselnde 31-Jährige steht fest, dass es dem Sportlichen Leiter Ralf Kellermann überdies gelinge, "die richtigen Charaktere zu verpflichten – das ist eine hohe Kunst." Kellermann sei "der Macher", der erst als Trainer nun als Manager erst diese umfangreiche Titelsammlung möglich gemacht.

Tommy Stroot macht als Schlüsselerlebnis den Sieg gegen den FC Chelsea aus

Die Kölner Stadionregie hatte unmittelbar nach Schlusspfiff den passenden Song parat gehabt: "Für die Iwigkeit" von "Räuber". Später schepperte das ganze Potpourri an kölschen Stimmungslieder aus den Lautsprechern. Die Domstadt hat seit 2015 keine anderen Fußballerinnen beim Feiern im Konfettiregen erlebt.

"Das fühlt sich für mich besonders an" , sagte Cheftrainer Tommy Stroot, "wir haben das extrem genossen." Der von Schult mit einer Bierdusche überraschte 33-Jährige gab zu: "Ich habe nicht erwartet, dass wir in einem Jahr des Umbruchs so viel erreichen. Wir sind in der Rückrunde in einen Flow reingekommen." Für ihn erwies sich rückblickend das Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Chelsea (4:0) Mitte Dezember als Schlüsselerlebnis, um erfolgreich an einigen Stellschrauben zu drehen.

Lob gibt es auch von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

So formte der inzwischen bis 2025 gebundene Stroot mit Hilfe seiner Assistentinnen Kim Kulig und Sabrina Eckhoff ein VfL -Ensemble, das bis auf eine Ausnahme – dem mit 1:5 verlorenen Champions-League-Halbfinale beim FC Barcelona – wie auf Knopfdruck funktionierte. "Man sieht, dass sie noch mehr Überzeugung entwickelt" , lobte auch die mit ihrem kompletten Trainerstab anwesende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Dem VfL waren die wenigsten Vorwürfe zu machen, dass dieses Finale vor 17.531 Zuschauern fast unspektakulär verlief. Mit zwei Kopfballtoren stellte die lange verletzte Ewa Payor früh die Weichen auf Sieg (11. und 32.). "Es ist eine wunderschöne Geschichte, die schreiben wir weiter. Wir haben viel Spaß auf dem Platz und große Qualitäten im Kader" , sagte die polnische Ausnahmestürmerin mit dem besonderen Strafrauminstinkt. Jill Roord nach einem Abwehrfehler von Anna Gerhardt (42.) und Dominique Janssen mit einem abgefälschten Freistoß (70.) legten in dem einseitigen Finale nach.

Ende der Dominanz zeichnet sich nicht ab – im Gegenteil

Potsdams Trainer Sofian Chahed hatte den Gegner zuvor "komplett in einer anderen Liga" verortet – und konnte sich nun bestätigt fühlen. "Es war David gegen Goliath" , erklärte der 39-Jährige, "wenn ich sehe, wer bei Wolfsburg auf der Bank gesessen hat oder nicht im Kader war - diese Spielerinnen hätten wir alle mit Kusshand genommen." Tatsächlich brachte sein Gegenüber beispielsweise Nationalmannschaftskapitänin Popp erst nach einer Stunde.