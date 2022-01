VfL-Frauen siegen in Potsdam: Wolfsburg wieder Tabellenführer

Wurde ein Schuss von Jill Roord aus acht Metern noch im letzten Moment abgefälscht (13.), nutzte Tabea Waßmuth ihre erste Chance zum 2:0. Erneut war es Huth mit dem entscheidenden Pass, die Mittelstürmer nahm den Ball mit und ließ Fischer keine Abwehrchance (22.). Eine Minute später wurde Waßmuth auf ihrem freien Weg zum Tor unsanft gestoppt. FIFA-Schiedsrichterin Angelika Schröder ließ allerdings weiterspielen - und hatte es sich. Einen Videobeweis gibt es bei den Frauen genauso wenig wie lange Diskussionen.

Popp-Ausfall längst normal, Schult nicht gefordert

Die "Wölfinnen" blieben auch in der Folge das spielbestimmende Team. An den erneuten Ausfall der Langzeitverletzten Alexandra Popp haben sich die Niedersächsinnen längst gewohnt. Torwartin Almuth Schult, die selbst in der Hinrunde lange gefehlt und nach ihrem Comeback zuletzt ein Karriere-Ende im Sommer nicht ausgeschlossen hatte, wurde nicht ernsthaft geprüft. Auf der anderen Seite hätte Huth kurz vor der Pause ihre Leistung beinahe mit dem 3:0 gekrönt, der Ball sprang nach ihrem Schuss an den Innenpfosten aber wieder ins Feld (44.). Beim Nachschuss scheiterte Roord an Fischer.

Potsdam nach der Pause besser, aber nur Wolfsburg trifft

In der zweiten Hälfte war die Partie viel offener. Die Wolfsburgerinnen, der Vorbereitung durch das Coronavirus gestört worden war, nahmen einen Gang raus - und wären fast bestraft worden. Doch sowohl bei der Flanke von Gina Chmielinski, die sich gefährlich hinter Schult senkte, aber vom Pfosten zurück ins Feld prallte (53.), als auch in der Schlussphase blieb die Null hinten stehen. Schult parierte stark gegen Selina Cerci (79.).

Und nur drei Minuten später war die Partie endgültig entschieden. Nach Flanke von Roord köpfte Waßmuth in der Mitte ungestört zum 3:0 ein. Am Ende war es ein ungefährdeter und verdienter Sieg. Einzig die verletzungsbedingte Auswechslung von Lena Oberdorf, die nach einem Zusammenprall benommen war, trübte die Freude ein wenig. Der für sie eingewechselte Neuzugang Sveindis Jane Jonsdottir hätte in der Nachspielzeit sogar noch auf 4:0 erhöhen müssen, schoss jedoch frei vor dem Tor vorbei.