DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen Freude beim "Club" und Hoffnung auf Sand-Tore Stand: 18.11.2022 09:41 Uhr

Freude beim 1. FC Nürnberg: Die Frauen dürfen bei ihrer Achtelfinalpartie gegen Seriensieger Wolfsburg im großen Max-Morlock-Stadion spielen. Der SC Sand hofft auf ein Ende der Torflaute. Und es gibt am Wochenende (19./20.11.2022) weitere attraktive Spiele. Der Ausblick auf die 3. Runde im DFB-Pokal.

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt (Samstag, 12.00 Uhr)

Der Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig hat es mit Eintracht Frankfurt zu tun – zum dritten Mal in vier Jahren Pokal-Teilnahme. Die Hessinnen sind als Tabellenzweite noch ungeschlagen. Leipzigs Coach Saban Uzun: "Die Rollen sind klar verteilt: Frankfurt hat eine sehr starke Entwicklung genommen und ist in der Bundesliga-Spitze angekommen. Wir sind Außenseiter und werden weniger Ballbesitz haben als gewohnt. Zum Weiterkommen werden wir einen sehr guten Tag benötigen."

Frankfurts Coach Niko Arnautis will den Zweitligisten aber nicht auf die leichte Schulter nehmen und zollte dem Gegner großen Respekt: "Sie haben einen Kader, der auch in der ersten Liga mitspielen könnte, spielen aggressiven und frechen Offensivfußball und haben die eine oder andere schnelle und torgefährliche Spielerin."

SGS Essen – Werder Bremen (Samstag, 13.00 Uhr)

Die SGS Essen weiß, wie Pokal geht: 2014 und 2020 standen die Kickerinnen im Finale des DFB-Wettbewerbs. Zuerst war der 1. FFC Frankfurt stärker, 2020 verlor man im Elfmeterschießen gegen Seriensieger VfL Wolfsburg. Für Coach Markus Högner ist es ein Alles-oder-nichts-Spiel: "Obwohl sie in der (Bundesliga- d. Red.) Tabelle unter uns stehen, sehe ich Bremen als gute Mannschaft, die gerade vorne im Sturm ein hohes Tempo hat, die mit Lina Hausicke und Katharina Schiechtl erfahrene Spielerinnen und gute Defensivspezialisten in ihren Reihen haben."

FC Carl Zeiss Jena – SC Sand (Samstag, 13.00 Uhr)

In Jena wartet ein Zweitliga-Duell auf die Fans: Die Tabellennachbarn auf den Plätzen acht (Sand) und neun trafen gleich zu Saisonbeginn aufeinander - mit dem besseren Ende für CZ Jena. Sand hofft nach dem Abstieg aus dem Oberhaus in diesem Sommer und einer bislang sehr durchwachsenen Spielzeit auf ein Erfolgserlebnis.

Der neue alte Trainer Alexander Fischinger hatte die Sanderinnen 2016 mit einem grandiosen 2:1 gegen Bayern München ins Pokal-Finale geführt. Dort allerdings war an Dauersieger VfL Wolfsburg kein Vorbeikommen. "Wir sollten keinesfalls in Rückstand geraten, da wir ja alle wissen, wie schwer wir uns mit dem Toreschießen tun" , sagte der sportliche Leiter Sascha Reiß. Hintergrund für diese Aussage: Sand hat mit fünf Toren in acht Spielen die bislang niedrigste Torausbeute in der 2. Liga.

MSV Duisburg – Bayern München (Samstag, 14.30 Uhr)

Der MSV Duisburg ist gegen den Champions-League-Teilnehmer und Liga-Dritten Bayern München klarer Außenseiter. Anfang Oktober siegten die Münchnerinnen in der Liga mit 4:0 – dementsprechend wissen Teamchef Nico Schneck und seine Spielerinnen: Die besondere "Betreuung" der beiden damaligen Doppel-Torschützinnen Linda Dallmann und Lea Schüller könnte spielentscheidend sein.

3.000 Zuschauende werden in Duisburg erwartet, der MSV kann jegliche Unterstützung gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner aus Bayern gebrauchen.

1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen (Sonntag, 13.00 Uhr)

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Bayer Leverkusen bei der TSG ordentlich unter die Räder kam: Mit 3:1 konterten die Kraichgauerinnen in der Bundesliga die Frauen aus dem Rheinland aus. Was für die Werkself von Trainer Robert de Pauw sprach, war die Mentalität: Die Mannschaft kämpfte verbissen bis zum Ende, um vielleicht doch noch ein Pünktchen zu ergattern. Doch in der Schlussminute gelang Hoffenheim der Siegtreffer.

SC Freiburg – SV Meppen (Sonntag, 13.00 Uhr)

Auch in Freiburg erwartet die Fans ein Bundesligaduell im Achtelfinale des DFB-Pokals: Die Siebten vom SV Meppen sind zu Gast beim Tabellenfünften. Die Spielsysteme der beiden Teams sind denkbar unterschiedlich – gut erkennbar an der Tordifferenz. Freiburg geht gerne nach vorne: 19 erzielte Treffer entsprechen den zweitmeisten Toren in der Bundesliga. Dafür haben sich die Breisgauerinnen auch schon 15 Stück eingefangen – die drittmeisten aller zwölf Bundesliga-Teams.

Das genaue Gegenteil kommt nun aus Meppen an die Dreisam: Die Partien der Meppenerinnen sind torarm – vorne und hinten. Torbilanz aktuell 7:8 - heißt: Freiburger Tormaschinerie gegen Meppener Bollwerk. Am ersten Spieltag der Liga siegten die SC-Frauen auswärts mit 2:1. Meppen ist gewarnt.

Turbine Potsdam – 1. FC Köln (Sonntag, 13.00 Uhr)

Eine richtig schwere Aufgabe hat Turbine Potsdam vor sich: Die Tabellenletzten der Bundesliga mit erst einem Punkt auf der Habenseite bekommen Gäste aus der Domstadt Köln.

Der 1. FC Köln erlebt zwar auch bislang keine glanzvolle Saison und rangiert mit Platz acht im Mittelfeld. Doch bei den Brandenburgerinnen ist nach der Trennung von Chefcoach Sebastian Middeke und der Neuaufstellung im Präsidium mit Karsten Ritter-Lang an der Spitze noch keine Ruhe eingekehrt. Interimscoach Sven Weigang hofft natürlich auf den ersten Erfolg.

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg (Sonntag, 14.00 Uhr)

Großer Bahnhof bei Zweitligist 1. FC Nürnberg: Wenn Serien-Pokalsieger VfL Wolfsburg zu Gast ist, spielen die FCN-Frauen erstmals im Max-Morlock-Stadion. Und dort wird die Kulisse mit erwarteten 16.000 Zuschauenden sehr groß sein: Sonst sehen die Partien der Nürnbergerinnen im Schnitt etwa 100 Fans. "Club"-Kapitänin Lea Paulick freut sich: "Es zeigt, was wir mittlerweile für eine Strahlkraft haben. Es macht uns extrem stolz."

Wolfsburg wird in Franken auf Lena Oberdorf verzichten müssen: Die Nationalspielerin fällt wegen einer Schultereckgelenkssprengung aus, die sich die Mittelfeldspielerin im zweiten Testspiel der DFB-Frauen in den USA zugezogen hat. Was die sportlichen Aussichten anbelangt, so möchte man den Nürnbergerinnern viel Mut wünschen: Der VfL reist an, um seine Rekordserie von 41. Pokalspiel-Siegen auszubauen.