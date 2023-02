Vorschau Frauen-Bundesliga Alte Bekannte und "Oranje" am Rhein Stand: 02.02.2023 17:31 Uhr

Zum Re-Start der Frauen-Bundesliga gibt es ein paar Wiedersehen mit alten Bekannten - und noch mehr Niederlande bei Bayer Leverkusen.

Der elfte Spieltag der Frauen-Bundesliga ist der letzte der Hinrunde – und wird einige Fragen beantworten: Kann der VfL Wolfsburg seine weiße Weste auch in Freiburg wahren, wer setzt sich im West-Derby zwischen der SGS Essen und dem 1. FC Köln durch – und finden die abgestürzten Potsdamerinnen ausgerechnet gegen Bayern München wieder in die Spur?

SGS Essen – 1. FC Köln (Freitag, 03.02.2023, 19.15 Uhr)

Nach dem West-Derby ist vor dem West-Derby – so zumindest aus Sicht der SGS Essen. Das Team von Coach Markus Högner hatte das Jahr 2022 mit einem 6:0-Kantersieg gegen den MSV Duisburg beendet und empfängt nun zum Re-Start der Bundesliga den 1. FC Köln.

Mit West-Derbys kennt sich Högner aus – sowohl als aktiver Spieler als auch als Trainer bei Alemannia Aachen und Schalke 04. Auch mit der SGS Essen, bei der er mit Pause schon insgesamt zehn Jahr als Trainer aktiv ist, hat er schon einige Derbys mitgemacht. Die Generalprobe in der Winterpause zuletzt gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh ist mit einem 7:2-Sieg schon mal gelungen.

SC Freiburg – VfL Wolfsburg (Samstag, 04.02.2023, 14.00 Uhr)

Das Wiedersehen mit einem Ex-Verein ist immer ein besonderes. Wenn dieser Ex der VfL Wolfsburg ist, mit dem man schon zahlreiche Titel gewonnen hat, erst recht. Vor dieser Begegnung steht bei diesem Spieltag Freiburgs Luisa Wensing. Die 29-Jährige stand von 2012 bis 2018 für die "Wölfinnen" auf dem Rasen und hat mit ihnen alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: die Meisterschaft, den Pokal, die Champions League. Sogar mehrmals.

Jetzt beim SC Freiburg bekommt die Verteidigerin allerdings weniger Spielzeit, dennoch wurde ihr Vertrag kürzlich verlängert. Ihre neue Rolle, die eben nicht die einer Stammspielerin ist, hat sie mittlerweile akzeptiert. Gegenüber dem DFB sagte sie zuletzt: "Inzwischen kann ich gut damit umgehen, weil ich weiß, dass ich dennoch wichtig bin. Es kann eben nicht jede spielen. Wir haben eine starke Truppe, wir haben gute Abwehrspielerinnen, die haben es auch alle verdient, ihren Platz in der Startelf zu haben. So ist es im Sport."

Beim Aufeinandertreffen im Breisgau wird es auch auf die Top-Torschützinnen der Liga ankommen: Freiburgs Janina Minge führt die Torjägerinnen-Liste gemeinsam mit Ewa Pajor (Wolfsburg) mit acht Toren an. Es folgen Wolfsburgs Alexandra Popp und Lea Schüller (Bayern München) mit jeweils sechs Toren.

Turbine Potsdam – FC Bayern München (Sonntag, 05.02.2023, 13.00 Uhr)

Viel Erfahrung gepaart mit dem Willen, sich immer weiterzuentwickeln: Das ist Carolin Simon. Die 30-Jährige wechselte 2019 von Olympique Lyon nach München und hat dort zu Beginn dieses Jahres ihren Vertrag bis 2024 verlängert. Cheftrainer Alexander Straus sagte dazu: "Wir glauben, dass sie nächstes Jahr noch besser wird, als sie es jetzt schon ist." Straus lobt besonders ihren starken linken Fuß und ihre Kreativität auf dem Platz.

Nach dem Titel 2021 will Caro Simon noch weitere Trophäen mit den Bayern sammeln. Der Re-Start in die Bundesliga soll den Weg dazu weiter ebnen. Gegen Tabellenschlusslicht Turbine Potsdam kann München weiter an Spitzenreiter VfL Wolfsburg dranbleiben, der mit fünf Punkten Vorsprung vor den Verfolgerinnen aus Bayern steht.

Vor dem Bundesliga-Neustart gegen Bayern München Turbine Potsdam - Absturz eines Vorzeigeprojektes Mit nur einem Punkt ist Turbine Potsdam abgeschlagen Letzter der Frauen-Bundesliga. Dem einstigen Erfolgsklub droht der Abstieg. mehr

TSG Hoffenheim – MSV Duisburg (Sonntag, 05.02.2023, 13.00 Uhr)

Nach einem halben Jahr bei Real Sociedad San Sebastian in Spanien ist Michaela Specht wieder zurück bei der TSG Hoffenheim. Sportliche und persönliche Gründe haben die 25-Jährige wieder zurück in die Bundesliga geführt. Mit dem Tabellenfünften will sie nun die Saison beenden und dabei möglichst auch ihre Erfahrungen aus der kurzen Zeit in Spanien einfließen lassen.

Michaela Specht, TSG Hoffenheim In Spanien wird ein viel größerer Fokus auf individuelle Qualitäten gelegt. Da heißt es eher "Eins gegen eins" statt Lösungen im mannschaftstaktischen Verbund zu suchen. Entsprechend gibt es auch taktisch nicht so viele Vorgaben, denn auf dem Feld führen viele Wege zum Ziel, es ist Kreativität gefragt.

Mit mehr Kreativität soll es für Hoffenheim nun auch in der zweiten Saisonhälfte weiter nach oben gehen. Gegen den MSV Duisburg besteht schon die erste Chance dazu.

Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen (Sonntag, 05.02.2023, 16.00 Uhr)

Das Transferkarussell hat sich bei Leverkusen nicht nur auf Spielerinnen-Ebene gedreht. Im Spiel gegen Werder Bremen zum Re-Start der Bundesliga wird auch an der Seitenlinie ein neues Gesicht auftauchen. Neu ist Co-Trainerin Jessie van den Broek zumindest für die meisten in der Bundesliga, nicht aber für Bayer-Cheftrainer Robert de Pauw. Damit ist das Team nun voll in niederländischer Hand. Bereits in der vergangenen Saison arbeitete van den Broek als Co-Trainerin an der Seite von Robert de Pauw bei den FC-Twente-Frauen.

Robert de Pauw bekommt an der Seitenlinie Unterstützung aus der niederländischen Heimat.

Für van den Broek ist Bayer 04 "ein sehr attraktiver Klub. Ich freue mich darauf, die Mannschaft auf ihrem Weg als Co-Trainerin zu unterstützen und weiterzuentwickeln," sagt sie. Sie ersetzt Jacqueline Dünker, die beim FC Zürich nun Cheftrainerin ist.

SV Meppen – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 05.02.2023, 16.00 Uhr)

Kurz vor dem erneuten Auftakt nach der Winterpause hat der SV Meppen noch eine Vertragsverlängerung verkündet. Mit Lisa-Marie Weiss bleibt eine weitere Führungsspielerin dem Aufsteiger erhalten, der sich auf einem guten Weg zum Klassenerhalt befindet. "Lissy" hat für den SV Meppen inzwischen 211 Pflichtspiele in den Frauen-Bundesligen und dem DFB-Pokal bestritten.