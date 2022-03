Noch eine knappe Woche, dann haben die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Bayern München ihren großen Auftritt: Am Dienstag (22.03.2022) geht's im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain. In der großen Münchener Arena. Zum ersten Mal überhaupt. Ein großer Moment.

Doch bevor es soweit ist, steht für die Münchnerinnen am Wochenende der Alltag auf dem Programm: Bundesliga. Der 17. Spieltag steht an und der hat es in sich.