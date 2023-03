15. Spieltag, Frauen-Bundesliga Wolfsburg feiert Pflichtsieg gegen Tabellenletzten Stand: 17.03.2023 21:24 Uhr

Erster gegen Letzter und trotzdem tat sich Wolfsburg lange schwer. Am Ende gewannen die Fußballerinnen des VfL aber standesgemäß gegen Turbine Potsdam.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga souverän verteidigt. Der deutsche Meister schlug am Freitagabend (17.03.2023) in der letzten Partie vor den Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain sowie dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München den abgeschlagenen Tabellenletzten Turbine Potsdam mit 5:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Bayern München vorerst auf fünf Punkte aus.

Im Wolfsburger Stadion am Allerpark begannen die Gastgeberinnen ohne ihre Stammkräfte Alexandra Popp und Ewa Pajor im Sturm, auch Mittelfeldspielerin Jule Brand blieb vorerst auf der Bank. An der Überlegenheit des deutschen Meisters änderte das derweil wenig. Die VfL-Frauen hatten mehr Ballbesitz, machten mehr Druck aufs Tor und spielten mit mehr Variabilität, verpassten es zunächst allerdings, ihre Chancen erfolgreich umzusetzen.

Grund dafür war nicht zuletzt der engagierte Abwehrriegel der Potsdamerinnen, die ohne Veränderungen in der Startformation im Vergleich zum vorangegangenen Bundesliga-Spiel beim MSV Duisburg (0:3) aufliefen. Das Gegentor durch Ex-Turbine-Spielerin Felicitas Rauch per Kopfball in der 27. Minute konnten sie aber nicht verhindern.

Ohne die verletzungsbedingt ausgewechselten Teninsoun Sissoko (31.) und Pauline Deutsch (66.) mussten die Brandenburgerinnen in der 67. Minute das 0:2 durch Lena Lattwein hinnehmen, bevor auch Dominique Janssen (86.) und die im zweiten Durchgang gekommene Popp (72./90.+1) für Wolfsburg trafen.

Potsdam bleibt mit nur einem Punkt aus 14 Partien weiter mit großem Rückstand am Tabellenende. Bayern München hat am Samstag (13 Uhr im Livestream auf sportschau.de) beim 1. FC Köln die Chance, wieder näher an den VfL heranzurücken.