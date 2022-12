FIFA WM 2022 Belgien-Kapitän Eden Hazard erklärt Rücktritt Stand: 07.12.2022 12:41 Uhr

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss in Zukunft ohne ihren bisherigen Kapitän Eden Hazard auskommen. Der Mittelfeldstar von Real Madrid verkündete seinen Rücktritt.

"Danke für eure Liebe. Vielen Dank für eure beispiellose Unterstützung. Danke für all die freudigen Momente, die wir seit 2008 geteilt haben. Die nächste Generation steht bereit. Ich werde euch aber sehr vermissen", schrieb der 31-Jährige am Mittwoch (07.12.22) auf Instagram.

Der Bruder von Borussia Dortmunds Thorgan Hazard bestritt 126 Länderspiele für sein Heimatland und erzielte dabei 33 Treffer.

Video FIFA WM 2022 Kroatien gegen Belgien - die Zusammenfassung Kroatien zittert sich mit einem 0:0 gegen Belgien ins WM-Achtelfinale - die Zusammenfassung der Partie.

Belgien in Katar früh gescheitert

Bei der WM in Katar hatten die in die Jahre gekommenen Belgier überraschend den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Die "goldene Generation" des Benelux-Staates soll zerstritten gewesen sein. Bei den "Roten Teufeln", die 2018 in Russland noch WM-Dritter geworden waren, steht ein großer Umbruch bevor. Trainer Roberto Martínez hatte bereits unmittelbar nach dem letzten Gruppenspiel gegen Kroatien (0:0) seinen Rücktritt erklärt.

