FIFA WM 2022 Sportschau Thema: Wie war Katar? Die Bilanz der WM 2022 Stand: 12.12.2022 18:44 Uhr

Das WM-Turnier in Katar dauert nur noch wenige Tage. Nach dem ersten Halbfinale zieht "Sportschau Thema" am Donnerstag (13.12.2022) eine Bilanz der umstrittensten Weltmeisterschaft der bisherigen Geschichte.

Wie war sie nun, diese umstrittenste WM aller Zeiten? Hat sich der Blick auf Katar während des Turniers geändert? Warum wird die WM in Deutschland so viel kritischer gesehen als in zahlreichen anderen Ländern? Hat sich der DFB zu sehr mit Themen abseits des Sports befasst? Und welche Lehren muss der deutsche Fußball nun ziehen, damit die Heim-EM 2024 zu einem neuen Sommermärchen wird?

Claus Lufen empfängt prominente Gäste

Darüber diskutiert Moderator Claus Lufen nach dem WM-Halbfinale Argentinien gegen Kroatien im hintergründigen Talkformat "Sportschau Thema" am Donnerstagabend (13.12.22) ab 23.25 Uhr im Ersten. Seine Gäste: Die Ex-Nationalspieler Arne Friedrich und Patrick Owomoyela sowie Reporterin Lea Wagner und Investigativjournalist Benjamin Best. Weitere Eindrücke und Erfahrungen von vor Ort kommen nach dem ersten Halbfinale von Sportschau-Reporter Tom Bartels per Live-Schalte.