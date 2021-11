Dass Trainer gerne in den Angriffsmodus schalten, um sich so vor ihre angeschlagene Mannschaft zu stellen, ist eine bekannte Strategie. Natürlich hat sie auch Louis van Gaal im Repertoire, der Bondscoach der niederländischen Nationalmannschaft, die nach einem schwer erklärbaren 2:2-Unentschieden in Montenegro um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bangen muss.

Die Stimmung ist angespannt bei der Niederlande, die bei einer Niederlage im abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstagabend (16.11.2021) in Rotterdam gegen Norwegen die WM verpassen könnten, zum zweiten Mal in Folge. Zudem hat die Regierung aufgrund dramatisch hoher Corona-Zahlen einen Teil-Lockdown beschlossen, beim Showdown im eigentlich ausverkauften De Kuip muss Oranje deshalb ohne seine Fans bestehen.

Eine Steilvorlage war das für van Gaal, der die Geisterspiel-Verordnung als " Unding " und " unlogisch " kritisierte. " Es ist traurig, der Fußball hat viel in den Corona-Schutz investiert. " Sollte das Team gegen Norwegen gewinnen, so van Gaal, würde den Spielern, aber auch den Fans die Möglichkeit genommen, diesen großen Abend gemeinsam zu erleben. " So ein Fußballspiel schafft Zusammenhalt ", dozierte van Gaal und gab bei der Gelegenheit noch Ministerpräsident Mark Rutte und dessen Corona-Politik einen mit: Portugal hätte bei der Corona-Politik einen besseren Job gemacht, dies sei auch eine Frage von Führungsqualität.

Arroganz-Anfall gegen Montenegro

Weitaus zurückhaltender sprach van Gaal über die Leistung seiner Mannschaft gegen Montenegro, die wiederum in den Bereich seiner Führungsverantwortung fällt. Der Arroganz-Anfall gegen Montenegro, als die Oranje-Stars bei einer 2:0-Führung den Sieg und die vorzeitige Qualifikation für Katar verspielten, machte auch den Bondscoach ratlos. " Wir haben eine riesige Chance vertan ", sagte van Gaal, der Einbruch und die zwei späten Gegentore seien " unerklärlich ." Abwehrchef Virgil van Dijk sprach von einem " skandalösen " Ergebnis, Barca-Stürmer und Doppel-Torschütze Memphis Depay bezeichnete den Auftritt des Teams als " super- dumm" .

Kuntz mit Türkei: "Wir sind bereit"

Vor dem abschließenden Spieltag führt die Elftal führt die Gruppe weiter mit 20 Punkten an. Norwegen und die Türkei, die nach Montenegro muss, liegen gleichauf mit je 18 Zählern dahinter. Ein Unentschieden reicht den Niederlanden, um das Ticket nach Katar sicher zu buchen.

Doch im Falle einer Niederlage könnte es noch nicht einmal mehr für Platz zwei und die Playoffs reichen, die Türken könnten sich mit einem Sieg noch vorbei schieben. Beim Spiel in Montenegro hat sich der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan als Zuschauer angekündigt. " Wir sind bereit, wenn sich die Tür öffnet ", sagte Stefan Kuntz, Trainer der zuletzt wiedererstarkten Türken. Am Bosporus sprechen sie nach sieben Punkten aus drei Spielen unter dem deutschen Coach bereits vom "Kuntz-Effekt".

"Positiviteitsorgel" gegen Alarmstimmung

In den Niederlanden herrscht dagegen Alarmstimmung, trotz der vom Bondscoach angeworfenen "positiviteitsorgel" (De Telegraaf). Auch unter van Gaal spiele Oranje " extrem unreif und verletzlich ", kritisierte das Algemeen Dagblad, die Selbstzweifel nach dem vorzeitigen EM-Aus gegen Tschechien überwiegen nach wie vor, gegenüber dem hoch veranlagten Team. Der TV-Sender NOS sieht die Lage sogar als " hoffnungslos " an. Zumal mit dem verletzten Stefan de Vrij ein wichtiger Verteidiger ausfällt.

Dass sich van Gaal vor dem Spiel bei einem Fahrradsturz verletzte und das alles entscheidende Spiel wohl auf Krücken von draußen verfolgen muss, wirkte wie ein weiteres ungutes Vorzeichen.

Norwegen wittert Chance - mit Haaland auf der Tribüne

Und so wittert Norwegen auf einmal seine Chance. " Alles ist möglich ", sagte ein selbstbewusster Regisseur Martin Ödegaard. Und das obwohl der gefährlichste Stürmer, Erling Haaland, verletzt fehlt und auch die Norweger beim 0:0 zuhause gegen Lettland eine klägliche Leistung ablieferten. Haaland wird wiederum seinen Urlaub in Marbella unterbrechen und zum Spiel nach Rotterdam fliegen, als "Edel-Fan".

Auch Norwegens König Harald V. beteiligte sich an den kleinen Psycho-Spielchen vor dem Spiel: Beim Treffen der Königshäuser in der vergangenen Woche witzelte er sehr zum Vergnügen der niederländischen Königin Maxima über die Parallelen bei der Aussprache von Holland und Haaland und wünschte Oranje " viel Glück - aber nicht zu viel ".

Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart war einer der Wenigen, die sich nicht von der grassierenden Panik im Nachbarland anstecken lassen wollten: Das Team hätte in Montenegro " einen wirklich schlechten Tag “ gehabt, so van der Vaart. " Aber sie sind Topspieler - das wird ihnen in vier Tagen nicht zweimal passieren. " Darauf verlassen sollten sie sich aber nicht.

red/dpa/sid | Stand: 15.11.2021, 14:30