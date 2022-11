WM-Konstellation nach dem 2. Spieltag Gruppe C: Wer fliegt? Wer bleibt? Stand: 26.11.2022 22:44 Uhr

Wer kommt bei welchem Ergebnis ins Achtelfinale? Das sind die Konstellationen nach dem 2. Spieltag in der Gruppe C.

Klar ist in der Vorrundengruppe C nur, dass noch nichts klar ist: Nach zwei Spieltagen können bei der WM 2022 in Katar noch alle vier Mannschaften weiterkommen. Wie ist die Ausgangsposition für die Teams?

Wer hat welche Achtelfinal-Chancen?

Nach zwei Spielen führt Polen die Gruppe C mit vier Punkten an - vor Argentinien (3). Im direkten Duell am dritten Spieltag würde Robert Lewandowski und Co. somit ein Remis reichen, um sicher im Achtelfinale zu stehen, da sie mit einem Unentschieden vor den Südamerikanern bleiben würden und im Parallelspiel nur Saudi-Arabien (bisher 3 Zähler) mit einem Sieg vorbeiziehen könnte, nicht aber Mexiko (1).

Bei einem Sieg wären die Osteuropäer sicher in der nächsten Runde, selbst eine Pleite könnte reichen, wenn diese nicht zu hoch ausfällt. Polen dürfte bei einem Remis im Parallelspiel mit zwei Treffern Differenz verlieren und wäre trotzdem weiter. Gewinnt Mexico gegen Saudi-Arabien, käme es bei einer polnischen Niederlage auf die Tordifferenz an. Die Osteuropäer stehen mit bisher 2:0-Toren gut da, während Mexiko (0:2) keine guten Karten zu haben scheint.

Argentinien hat das Weiterkommen trotz der sensationellen Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien (1:2) in der eigenen Hand. Die Mannschaft mit Superstar Lionel Messi liegt nach ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko (2:0) auf Rang zwei der Gruppe und ist bei einem Erfolg gegen Polen sicher unter den besten 16.

Bei einem Remis ist man abhängig vom Ergebnis des Spiels zwischen Saudi-Arabien und Mexiko. Gewinnt der Golf-Staat, wäre Argentinien raus, ebenso bei einem mexikanischen Erfolg mit vier Toren Unterschied. Siegen die Mittelamerikaner mit drei Treffern Differenz, käme es bei einem argentinischen Unentschieden auf die Anzahl geschossener Tore an, da beide Teams dann ein Torverhältnis von +1 aufweisen würden. Wäre dieses nach der dritten Partie exakt gleich, wäre Argentinien aufgrund des direkten Vergleichs weiter.

Saudi-Arabien als aktuell Gruppendritter wäre mit einem Sieg gegen Mexiko definitiv weiter, da sich Polen und Argentinien im Parallelspiel gegenseitig die Punkte wegnehmen. Bei einem Unentschieden dürfte Argentinien nicht punkten, weil die Südamerikaner punktgleich sind und das bessere Torverhältnis aufweisen. Verliert Saudi-Arabien, ist das Turnier für sie beendet.

Mexiko steht indes vor seiner dritten Partie mit dem Rücken zur Wand. Klar ist schon jetzt, dass die Mittelamerikaner gegen Saudi-Arabien gewinnen müssen. Gelingt dies und verliert Argentinien gegen Polen, wäre Mexiko weiter. Holt Argentinien einen Punkt müsste Mexiko mit vier Treffern Vorsprung gewinnen, um Messi und Co. zu überflügeln. Bei einem Sieg mit drei Treffern Differenz käme es dann auf die Anzahl der erzielten Tore an. Mexiko hat in Katar noch keinen Treffer erzielt, Argentinien bereits drei Tore. Sind beide Teams punkt- und torgleich wäre Argentinien aufgrund des direkten Vergleichs weiter.

Auch bei einer polnischen Niederlage und einem eigenen Sieg gegen Saudi-Arabien könnte Mexiko in die nächste Runde einziehen. Hierzu wäre ein hoher Sieg der Mittelamerikaner Voraussetzung - oder eine deutlich Pleite Polens. Aktuell trennen beide Teams drei Punkte und vier Tore.