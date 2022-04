Fehlendes FIFA-Engagement beklagt

Der Arbeitervertreter betonte in dem Zusammenhang auch ausdrücklich seine Enttäuschung über fehlendes Engagement des Fußball-Weltverbandes FIFA. "Außer vollmundigen Äußerungen von Präsident Gianni Infantino, der kaum eine Gelegenheit auslässt, die Arbeitswelt in Katar zu loben, fehlt es ganz konkret an der Unterstützung der FIFA" , kritisierte der Gewerkschafter die einseitige Interessenlage der WM-Veranstalter: Es könne nicht sein, meinte Schäfers, dass sich die FIFA in erster Linie um das Business sorge, nicht aber um die Lage derer, die die Infrastruktur rund um die WM errichten.

"Fortschritte müssen über WM hinaus Bestand haben"

Zur Verhinderung von Rückschritten nach dem WM-Turnier strebt Schäfers Organisation nach eigenen Angaben auch mit Unterstützung mehrerer WM-Sponsoren zeitnah die Einrichtung eines "Migrant Workers Center" in Dohas Hauptstadt Katar als Anlauf- und Beschwerdestelle für ausländische Arbeitnehmer an. Laut Schäfer hat das katarische Arbeitsministerium inzwischen auch schon eine entsprechende Absichtserklärung abgegeben.

"Es kommt darauf an" , erklärte Schäfers, "dass die Fortschritte über die WM hinaus Bestand haben. Die Beschäftigten brauchen eine gemeinsame Stimme. Dazu kann das Center einen enormen Beitrag leisten."

Quelle: sid