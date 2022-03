WM in Katar - Kanada verpasst vorzeitige Qualifikation

Der Tabellenführer der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika verlor am Donnerstag (24.03.2022, Ortszeit) trotz Überlegenheit mit 0:1 (0:1) in Costa Rica, bereits ein Punkt hätte für das Ticket zur WM gereicht. Den können die Kanadier nun aber noch am Sonntag gegen Jamaika oder am Mittwoch in Panama holen.

Es wäre ihre erste Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 36 Jahren und erst die zweite überhaupt.