WM in Katar - Kanada fast dabei, Siege auch für USA und Mexiko

Audio: Trügerische Fassade: Wie Katar das Bild von der WM schönfärbt

WDR 5 Sport inside – der Podcast: kritisch, konstruktiv, inklusiv. . 49:54 Min. . WDR 5.

Knapp ein Jahr vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar wird versucht, das Bild des Gastgebers in glänzendes Licht zu tauchen. Kritische Berichterstattung ist unerwünscht und soll möglichst unterdrückt werden. Doch die Lage der Gastarbeiter auf den Baustellen hat sich nicht verbessert. Kerstin von Kalckreuth im Gespräch mit "Sport inside"-Redakteur Benjamin Best, der Anfang Dezember beim Arab Cup in Katar unterwegs war. | audio