Erstmals findet eine Fußball-WM im Winter statt. In Stadien, für deren Bau Menschen ihr Leben verloren haben. Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger fragt sich "Katar - warum nur?" - und sucht nach Antworten.

Von Johannes Holbein

Drei Wochen hatte Saraswoti Devi Chaudhari nichts von ihrem Mann gehört. Dann stand plötzlich sein Sarg vor ihrer Tür.

Saraswoti Devi Chaudhari, 42 Jahre alt, lebt mit ihren beiden Söhnen in einem Dorf im Süden Nepals, der ärmsten Region des Landes. In der ARD-Dokumentation "Katar - warum nur?" erzählt sie Thomas Hitzlsperger, der sie in der Provinz Madhesh besucht, die Geschichte ihres Mannes Sambhu Narayan. Dieser war kurz nach der Vergabe der WM wie viele andere nepalesische Arbeiter nach Katar gereist, um Arbeit zu finden. Um der Familie eine Zukunft zu ermöglichen. Er hat die unmenschlichen Arbeitsbedingungen im Wüstenstaat nicht überlebt.

Noof Alabdulla: "Wo sind die Beweise für all die Toten?"

Eine halbe Stunde von der katarischen Hauptstadt Doha entfernt trifft Thomas Hitzlsperger Noof Alabdulla, eine 37-jährige Katarerin. Ein Gespräch über die Rolle der Frauen, das Leben in Katar, die Regierung – und die Menschen, die beim Stadionbau gestorben sind. "Wir persönlich haben noch nie von einem Opfer gehört" , sagt sie. "Also, wenn wir noch nie von jemandem gehört haben, der gestorben ist, nicht in den Nachrichten, nicht in der Zeitung - wo sind die Beweise für all die Toten? Für mich handelt es sich um Fake News."

Ein Film voller Gegensätze

Es sind diese Gegensätze, die Thomas Hitzlsperger, ehemaliger Nationalspieler und Sportschau-Experte bei der Fußball-WM 2022, auf seiner Reise hautnah erlebt. Er trifft Menschenrechtler:innen, spricht mit Menschen aus der LGBTQ-Community, interviewt die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Manuel Neuer und besucht einen ehemaligen Mitspieler aus Kindertagen bei seinem Heimatverein.

Hitzlsperger und sein Team haben zudem monatelang recherchiert: Mit welchen Mitteln ließen sich die Entscheider der FIFA im Jahr 2010 davon überzeugen, die WM nach Katar zu vergeben?

„Katar - warum nur?“ ist ein Film über Doppelmoral, über Verzweiflung, über Angst - und über die Liebe zum Fußball, die auf eine harte Probe gestellt wird.