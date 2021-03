Katars Nationalmannschaft erhält von der UEFA eine zumindest in Europa noch nie da gewesene Bühne. Als Gastmannschaft in der Gruppe A der WM-Qualifikation, die eigentlich nur fünf Teams beinhaltet, wird Katar als sechster Teilnehmer gegen die jeweils spielfreie Mannschaft ein Testspiel absolvieren. Katar, als Gastgeber der WM 2022 längst qualifiziert, soll sich so "auf das Turnier vorbereiten" , schreibt die UEFA. Am Mittwoch (24.03.2021) steht Katars erstes dieser Spiele gegen Luxemburg an.

Die Einladung ist wohl auch die Folge einer Verbindung, die zuletzt immer enger wurde.