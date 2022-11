WM-Konstellation nach dem 2. Spieltag Gruppe A: Wer fliegt? Wer bleibt? Stand: 26.11.2022 17:57 Uhr

Wer kommt bei welchem Ergebnis ins Achtelfinale? Das sind die Konstellationen nach dem 2. Spieltag in der Gruppe A.

Fest steht: WM-Gastgeber Katar ist bereits ausgeschieden, kann nach zwei Niederlagen nicht mehr ins Achtelfinale einziehen.

Wer hat welche Achtelfinal-Chancen?

Beste Chancen haben die Niederlande, die die Tabelle mit vier Punkten anführen und am letzten Spieltag am Dienstag (29.11.22) auf Katar treffen. Dem "Oranje"-Team reicht dabei ein Remis zum Weiterkommen. Die Niederlande könnten auch mit einer Niederlage ins Achtelfinale einziehen, wenn Ecuador am letzten Spieltag Senegal besiegt oder Ecuador und Senegal unentschieden spielen. Bei einem Remis zwischen Senegal und Ecuador dürfen die Niederlande aber nur mit einem Tor Unterschied verlieren.

Ein Remis reicht auch Ecuador im Duell mit Senegal. Ecuador hat ebenfalls wie die Niederlande vier Punkte. Ecuador könnte auch bei einer Niederlage weiterkommen, wenn parallel die Niederlande mit mehr Toren Unterschied verlieren.

Senegal kommt weiter, wenn die Afrikaner gewinnen. Bei einem Remis gegen Ecuador kommt Senegal weiter, wenn parallel die Niederlande gegen Katar mit mindestens drei Toren Differenz verlieren. Verlieren die Niederlande mit zwei Toren Unterschied und spielt Senegal Remis, kommt das Team weiter, das insgesamt mehr Tore erzielt hat.

Knifflig wird es, wenn die Niederlande 0:2 gegen Katar verlieren und Senegal 0:0 gegen Ecuador spielt. Dann hätten die Niederlande und Senegal vier Punkte und 3:3 Tore. Dann wird der direkte Vergleich herangezogen: Hier haben die Niederlande 2:0 gegen Senegal gewonnen. "Oranje" wäre weiter, Senegal ausgeschieden.