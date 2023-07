Deutsches Team Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: "Sind auf dem richtigen Weg" Stand: 20.07.2023 08:08 Uhr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht im exklusiven Sportschau-Interview über die Vorbereitung auf die erste WM-Partie gegen Marokko, die Personallage und die Erwartungshaltung ans DFB-Team.

Die Fußball-WM der Frauen startet, das deutsche Team muss sich aber noch ein wenig gedulden, ehe es gegen Marokko am kommenden Montag (10.30 Uhr MESZ) sein erstes Spiel bestreitet.

Zeit, um noch an Feinheiten zu arbeiten und sich im Quartier in Wyong weiter zu akklimatisieren. Wie groß ist die Anspannung bei der DFB-Auswahl? "Wir sind nicht ungeduldig, weil wir noch ein paar Tage haben, um etwas zu tun", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag (20.07.2023) im Sportschau-Interview.

"Wir sind genau im Plan und haben keine Jetlag-Themen mehr. Es war genau richtig, wie wir es angegangen sind."

Oberdorf und Hegering gegen Marokko wohl nicht dabei

Nun liegt der Fokus auf Marokko - ein Außenseiter, der in den Augen der Bundestrainerin ein sehr unangenehmer Gegner sein könnte: "Es wird vielleicht ein Geduldsspiel. Sie können und wollen verteidigen."

In Bestbesetzung wird der Vize-Europameister wohl nicht antreten können. Abwehrchefin Martina Hegering (Fersenprellung) und Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf (Oberschenkelverletzung) fallen beim deutschen WM-Auftakt wahrscheinlich aus. "Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können", sagte Voss-Tecklenburg.

"Werden an und über unsere Grenzen gehen"

An den Zielen ändert dies allerdings nichts. Nach der tollen EM im vergangenen Jahr, bei der die DFB-Auswahl unglücklich im Finale gegen Gastgeber England unterlag, sind die Erwartungen hoch. Für die Bundestrainerin ist dies allerdings kein Problem.

"Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen", betonte Voss-Tecklenburg: "Aber damit muss man umgehen können, das erzeugt Druck."

Gleichzeitig unterstrich die Bundestrainerin: "Uns wird nicht alles gelingen. Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen."