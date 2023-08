Nach WM-Aus im Achtelfinale US-Coach Andonovski tritt zurück Stand: 17.08.2023 07:02 Uhr

Unter seiner Regie schied das Team von 2019-Weltmeister USA so früh wie noch nie bei einer WM aus. Nun zieht der Coach selbst die Konsequenzen - das berichten Medien aus den USA. Andbaldonovski könnte aber schon bald wieder arbeiten.

Die US-Frauen-Nationalmannschaft braucht einen neuen Trainer. Der bisherige Coach Vlatko Andonosvki ist rund anderthalb Wochen nach dem Ausscheiden bei der WM in Australien und Neuseeland zurückgetreten. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf anonyme Quellen.

Noch keine offizielle Bestätigung

Eine offizielle Bestätigung des Verbandes steht noch aus, diese soll den Medienberichten zufolge im Laufe des Donnerstags (17.08.2023) erfolgen. Als Nachfolgerin von Andonovski, der seit 2019 die US-Frauen trainiert hatte, wird seine bisherige Assistentin Twila Kilgore gehandelt. Sie könnte den Weltmeister von 2019 im anstehenden Freundschaftsspiel Ende September gegen Südafrika als Interimstrainerin betreuen.

USA: Ausscheiden in Achtelfinal-Drama

Titelverteidiger und WM-Mitfavorit USA war bei den aktuell laufenden Titelkämpfen überraschend bereits im Achtelfinale gegen Schweden gescheitert. Schon kurz nach dem Ausscheiden war über die Zukunft Andonovskis spekuliert worden. Der 46-Jährige selbst sagte damals, er habe sich noch keine Gedanken gemacht und fände es in Anbetracht der Traurigkeit seiner Spielerinnen sehr egoistisch, über seine Zukunft zu sprechen.

Mit den US-Frauen gewann der frühere Abwehrspieler 51 von 65 Spielen, fünf Partien verlor er, neun Spiele endeten Remis.

Bei Olympia 2021 nur Bronze

Kritisiert worden war Andonovski nicht erst seit dem frühesten WM-Ausscheiden der US-Frauen-Nationalmannschaft in der Geschichte. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio schied der Top-Favorit im Halbfinale aus und holte am Ende nur eine enttäuschende Bronzemedaille. Bei Olympischen Spielen und der WM gewannen die US-Frauen unter Antonovski nur vier von zehn Turnierspielen.

Andonovski als Liga-Coach gehandelt

Um seine Zukunft muss sich Andonovski offenbar trotzdem keine Gedanken machen. US-Medien zufolge ist er bei einigen Teams der US-amerikanischen Profiliga National Womens Soccer League (NWSL) im Gespräch, heißer Kandidat soll er bei Kansas City sein. Das Team aus Missouri betreute er bereits zwischen 2013 und 2017. In der NWSL war Andonovski 2013 und 2019 zum Trainer des Jahres gewählt worden.