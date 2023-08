"Beste und größte WM" Rekord-Gewinn für Weltverband - Infantino: "Die FIFA hatte recht" Stand: 18.08.2023 10:05 Uhr

FIFA-Boss Gianni Infantino sieht sich mit der "besten und größten WM aller Zeiten" in all seinen Maßnahmen bestätigt. Der Weltverband erwirtschaftete beim Turnier in Australien und Neuseeland mit 570 Millionen US-Dollar einen Rekordgewinn - trotz deutlich erhöhter Preisgelder.

Die Aufstockung des WM-Teilnehmerfeldes von 24 auf 32 Teams, die damit zusammenhängenden gestiegenen Einnahmen - Infantino berichtete am Freitag (18.08.2023) in Sydney von einem vollen Erfolg für den Fußball-Weltverband. Die neunte Ausgabe des FIFA-Vorzeigeturniers sei die "beste und größte aller Zeiten" gewesen.

Preisgeld gegenüber 2015 verzehnfacht

Man sei mit den generierten Einnahmen in Höhe von 570 Millionen US-Dollar in die Gewinnzone gerutscht. Und das, obwohl sich das Preisgeld für die teilnehmenden Teams gegenüber 2015 verzehnfacht habe, sagte Infantino.

Der Schweizer zog in Sachen Gesamterfolg sogar einen Quervergleich zur Männer-WM: "Der Erfolg ist mit dem bei der letzten WM der Männer in Katar zu vergleichen." Das Preisgeld von 440 Millionen US-Dollar für die letzte Männer-Weltmeisterschaft ist dabei aber immer noch deutlich höher als die 152 Millionen US-Dollar, die sich die Frauen in Australien und Neuseeland teilen. Für 2027 hat die FIFA eine Angleichung zum Männer-Turnier versprochen.

"Behalten Sie den Schwung bei"

Infantino appellierte an die Frauen-Fußballwelt: "Behalten Sie den Schwung bei. Träumen Sie weiter von der Entwicklung, bis Sie auf dem gleichen Standard wie die Männer sind. Und dabei meine ich nicht nur das gleiche Entgelt zu bekommen wie die Männer, was für mich manchmal nur ein Slogan ist."

Er präzisierte seine Meinung: "Equal pay bei der WM - wir sind auf dem Weg dahin." Er wolle aber den Blick auf das Große und Ganze richten: "Hier handelt es sich nur um ein paar Hundert Spitzenspielerinnen für einen Monat alle vier Jahre. Die Entwicklung brauchen aber auch Tausende von Fußballerinnen an der Basis."

"FIFA hatte recht. Wie immer"

Infantino verteidigte erneut die Entscheidung, mehr Teams an der WM partizipieren zu lassen: "Als wir das beschlossen haben, kamen die üblichen Stimmen der Kritiker. Das Niveau bei den Frauen sei zu unterschiedlich. Und was ist passiert? Es war ein riesiger Erfolg!"

Infantino schloss: "Die FIFA hatte mal wieder recht. Wie immer."