Klarer Auswärtssieg Rangers legen bei Fenerbahce mächtig vor Stand: 06.03.2025 21:07 Uhr

Der niederländische Fußball-Erstligist AZ Alkmaar hat den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Europa League gemacht. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann Alkmaar zu Hause gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0).

Der Sieger der Partie könnte im Viertelfinale auf den Bundesligisten Eintracht Frankfurt treffen, sollte die Eintracht sich im Duell mit Ajax Amsterdam durchsetzen. Die Führung für Alkmaar fiel kurios. Nach einer Ecke wollte Tottenhams Mittelfeldspieler Lucas Bergvall klären, der Versuch verunglückte völlig und der Ball flog in hohem Bogen ins eigene Tor (18.). Bei den Spurs startete Bayern-Leihgabe Mathys Tel, der Franzose wurde nach einer unauffälligen Vorstellung zur Halbzeit ausgewechselt.

Man United verpasst Befreiungsschlag - 1:1 in San Sebastian

Das kriselnde Manchester United verpasste einen Befreiungsschlag. Trotz Führung kam die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim nur zu einem 1:1 (0:0) bei Real Sociedad San Sebastian, hat im Rückspiel in Old Trafford aber noch alle Chancen auf das Weiterkommen. Die Führung erzielte der frühere Münchner Joshua Zirkzee (57.), Mikel Oyarzabal (70.) glich per Handelfmeter aus.

Rangers siegen bei Fenerbahce - Gute Ausgangsbasis nach dem 3:1

Sehr gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale haben die Glasgow Rangers und Olympique Lyon. Die Schotten gewann nach einem Tor von Cyriel Dessers (6.) und zwei Treffern von Vaclav Cerny (42., 81.) mit 3:1 (2:1). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Türken hatte Alexander Djiku erzielt. Die Partie stand unter dem Eindruck des tragischen Unfalls eines Anhängers der Gäste, der in der Nacht vor dem Spiel offenbar auf einem Fußgängerüberweg angefahren wurde und gestorben war.

Lyon schlägt spät in Bukarest zu - Großer Vorteil nach dem 3:1

Einen sehr ähnlichen Spielverlauf wie in Istanbul erlebten auch die Fans bei der Partie Steaua Bukarest gegen Olympique Lyon. Dort hatte Nico Tagliafico die Franzosen in Front gebracht (30.), Alexander Baluta egalisierte für die Gastgeber aus Rumänien. Dann aber schlug Lyon noch zweimal zu: Malick Fofana ließ mit zwei Treffern in der Schlussphase das Pendel zugunsten von Olympique ausschlagen (86., 90.) zum Endstand von 3:1 (1:0) aus Sicht der Gäste.