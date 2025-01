Europa League Hummels und Rom bangen ums Weiterkommen Stand: 23.01.2025 21:18 Uhr

Die AS Rom um Ex-Nationalspieler Mats Hummels haben in der Europa League weiter Probleme. Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage bei AZ Alkmaar, für das Troy Parrott in der 80. Minute das entscheidende Tor erzielte, droht sogar das Ausscheiden.

Die Roma belegt vor den Abendspielen des vorletzten Spieltags der Gruppenphase zwar noch mit neun Punkten den 18. Platz, der Vorsprung auf die Konkurrenz unter dem Qualifikationsstrich ist aber minimal. Für Hummels und Co. wird der letzte Spieltag zum Finale um die Zwischenrunde, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist rechnerisch nicht mehr möglich. Der Gegner: Eintracht Frankfurt.

Alkmaar verschafft sich gute Ausgangslage

Nach einer chancenarmen ersten Hälfte mit leichten Vorteilen für Alkmaar ging es torlos in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen Mangelware. Der irische Nationalspieler Parrott (80.) sorgte dann in der Schlussphase doch noch für den umjubelten Siegtreffer des Heimteams, das mit dem Erfolg Rom in der Tabelle überholte und mit elf Zählern gute Chancen auf die K.o.-Phase hat.