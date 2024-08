Auslosung zur Conference League Heidenheim darf sich auf Heimspiel gegen Chelsea freuen Stand: 30.08.2024 15:01 Uhr

Der 1. FC Heidenheim bekommt es beim Europapokal-Debüt in der Conference League gleich mit einem großen Namen zu tun: Der zweifache Champions-League-Sieger FC Chelsea kommt nach Heidenheim.

Heidenheim wird das Starensemble von der Stamford Bridge zuhause empfangen. Dies ergab die Auslosung am Freitag (30.08.2024) zur neuen Saison in der Europa Conference League im Grimaldi Forum in Monaco.

Als weitere Gegner bekamen die Heidenheimer den türkischen Klub Basaksehir, Olimpija Ljubljana, St. Gallen, die Hearts of Midlothian und Pafos FC aus Zypern zugelost.

Die genauen Ansetzungen und Spieltermine werden bis Samstagabend bekanntgegeben.

Auch Conference League im neuen Format

Analog zur Champions League werden auch die beiden anderen europäischen Klub-Wettbewerbe im neuen Modus ausgespielt, bei dem ein Liga-Format die Gruppenphase ersetzt.

Bei der sogenannten hybriden Auslosung wurde eine Kugel klassisch per Hand gezogen, um zunächst einen Klub festzulegen, dem dann im Anschluss automatisiert, mit Hilfe einer speziellen Computer-Software, Gegner zugelost wurden.

Neuer Modus mit 36 Teams, Ligaphase und K.o.-Runde

Im neuen Modus mit der Ligaphase gibt es kein Hin- und Rückspiel in der Vorrunde. Jeder der 36 Klubs in der Conference League spielt je drei Heim- und Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Klubs. Die Software legt außerdem fest, welche Spiele der jeweilige Klub zu Hause und welche er auswärts bestreitet. Am Ende hat jedes Team einen eigenen Spielplan.

Klubs aus demselben Land dürfen zumindest grundsätzlich in der Ligaphase nicht aufeinandertreffen, außerdem dürfen sich unter den Gegnern eines Klubs maximal zwei Teams aus demselben Land befinden.

Analog zum neuen Format in der Champions League erreichen die besten acht Teams nach der Liga-Vorrunde das Achtelfinale. Die 16 Teams der Plätze 9 - 24 spielen in einer Zwischenrunde die weiteren acht Teilnehmer im Achtelfinale aus. Zwölf Teams scheiden aus. In der Zwischenrunde und im Achtelfinale hängt das Heimrecht an der Ligaplatzierung, ab dem Viertelfinale wird es ausgelost.