Nie mehr für Uruguay Edinson Cavani tritt aus Nationalteam zurück Stand: 31.05.2024 08:18 Uhr

Der uruguayische Stürmer-Routinier Edinson Cavani hat überraschend seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben.

"Ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich dieses Trikot tragen und für das kämpfen durfte, was ich am meisten liebe: mein Land", schrieb der 37-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) in einer Botschaft per Social Media an seine Teamkollegen. "Ich habe mich entschieden, zur Seite zu treten, aber ich werde euch mit pochendem Herzen beobachten, so wie einst, als ich mit diesem wunderbaren Trikot auf das Feld gegangen bin."

Der uruguayische Fußballverband AUF dankte Cavani für seinen jahrelangen Einsatz im Dienste des Nationalteams. "Edison Cavani hat seinen Rücktritt nach 136 Länderspielen, vier WM-Teilnahmen, einem Titelgewinn bei der Copa América und 58 Toren angekündigt", schrieb der Verband auf X. "Danke für alles - du bist eine Legende."

Gute Saison bei Boca Juniors

Cavanis Rücktritt kam unerwartet. Er war von Nationaltrainer Marcelo Bielsa für die Südamerikameisterschaft Copa América im Juni nominiert worden. Derzeit steht er beim argentinischen Erstligisten Boca Juniors unter Vertrag. Dort spielt er eine gute Saison und hat zwölf Tore in 18 Partien erzielt.

Zuvor spielte Cavani unter anderem für SSC Neapel, Paris Saint-Germain und Manchester United.