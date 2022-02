Berichte: Bundesweit wieder 10.000 Fans in Stadien

Bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien dürften demnach bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10.000 Menschen dabei sein. In Innenräumen liege die zulässige Auslastung "bei maximal 30 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 4.000 Zuschauenden", heiße es in einem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliege. Auch der Sport-Informationsdienst (sid) berichtet das am Mittwoch (02.02.2022) unter Berufung auf Regierungskreise.

Der vorliegende Beschluss sei für die Bundesländer bindend, müsse jeweils aber noch in die Corona-Verordnungen übernommen werden, schreibt die dpa.

Profifußball drängte vehement auf Zuschauer-Rückkehr

Bund und Länder hatten in der vergangenen Corona-Konferenz am 24. Januar beschlossen, dass bis zum 9. Februar einheitliche Regeln vereinbart werden sollen. In der Folge wurde allerdings beispielsweise in Bayern bereits die Zulassung von bis zu 10.000 Menschen (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) erlaubt. Auch in weiteren Bundesländern unterscheiden sich die Regeln noch teils deutlich.

In Nordrhein-Westfalen, wo nach aktueller Verordnung nur 750 Zuschauer zugelassen sind, sollen die neuen Regeln nach Angaben aus Regierungskreisen noch am Mittwoch umgesetzt werden. Die am Oberverwaltungsgericht Münster eingereichten Klagen der drei Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld könnten damit hinfällig werden, da sie sich gegen die seit dem 20. Januar gültige Verordnung des Landes NRW richten.