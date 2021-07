DFB-Pokal künftig gemeinsam bei ARD und ZDF

DFB-Pokal - Lautern gegen Gladbach live im Ersten

Der Montagabend der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde findet am 9. August live im Ersten statt: Ab 20.45 Uhr gibt's die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern startet bereits am Freitagabend in den Wettbewerb. | mehr