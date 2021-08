Kiel schlägt Flensburg in der Verlängerung: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:48 Min. . Verfügbar bis 07.08.2022. ARD. Von Matthias Dröge.

Die ersten 90 Minuten im Nordduell zwischen Weiche Flensburg und Holstein Kiel waren zäh, die Verlängerung hatte es dann aber in sich: Kiel gewinnt in Flensburg mit 4:2 und zieht in die nächste Runde ein.