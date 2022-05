Deniz Undav spielt Fußball seitdem er zwei Jahre alt ist. Als er in der Jugend von Werder Bremen den Sprung zu den Profis verpasst, rückt der Traum des Fußballprofis in weite Ferne. Als wir ihn zum Interview treffen, erzählt er von dieser Zeit und schaut dabei nachdenklich. "Ich war nicht der einzige dem es so ging, aber es war schon bitter, dass niemand an mich geglaubt hat. Selbst meine Freunde haben das damals nicht."

Aus heutiger Sicht ist dieser Satz schwer vorstellbar. Undav hat in der aktuellen Saison 37 Pflichtspiele für Royale Union Saint-Gilloise in Belgien absolviert, dabei 26 Tore erzielt und 13 Assists beigesteuert.

"Ich denke eher wie ein Spielmacher"

"Im Herzen bin ich ein Zehner. Viele Mitspieler haben zu mir gesagt, ich soll mich auf dem Platz egoistischer verhalten, aber das kann ich nicht. Ich denke nicht wie ein klassischer Stürmer eher wie ein Spielmacher." Das erklärt die 13 Asissts. Nicht nur wegen ihnen wird Undav zuletzt oft mit Karim Benzema verglichen. Auch optisch gibt es durchaus Parallelen.

Undav trägt kurz geschorene Haare und gepflegten Bart, Luxusmarken und Designerklamotten findet man allerdings nicht an ihm. Zu unserem Interview kommt er in Hoodie und Jogginghose. Vielleicht ist er für die großen Starallüren noch zu bodenständig. Was nicht verwundert, schließlich ist seine Regionalliga-Zeit noch nicht lange her.

Bis 2020 in der 3. Liga beim SV Meppen

Von 2015 bis 2018 ist er in der Regionalliga unterwegs. Erst für den TSV Havelse, dann für Braunschweig II. Ist er nicht verletzt, trifft er meistens wie am Fließband. Innerhalb von zwei Saisons schießt er fast 40 Tore. Dann wechselt er nach Meppen in die 3. Liga. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten trifft er auch hier oft und schön. Doch ein Angebot aus der ersten oder zweiten Bundesliga? Fehlanzeige.

2020 ruft sein jetziger Verein aus Belgien an. "Da habe ich sofort eine ganz andere Wertschätzung gespürt. Ich habe zu dieser Zeit vielleicht ein paar Kilo zu viel gehabt, aber sowas kann man ändern." Sein Trainer Felice Mazzu lässt ihm seine Freiheiten, macht ihn gleichzeitig aber auch fitter. Undav schießt Saint-Gilloise fast im Alleingang in die Division 1A, die höchste belgische Spielklasse. 50 Jahre hat Saint-Gilloise darauf gewartet.

Undav spricht von "Genugtuung" - und wirkt dabei ehrlich

"Ich habe mir dann ganz klare Ziele gesetzt und gesagt: In der ersten Liga schieße ich mindestens 14 Tore. Viele haben mich belächelt. Nach der Hinrunde hatte ich 16. Das war für mich eine absolute Genugtuung. "

"Genugtuung", dieses Wort benutzt Deniz Undav sehr oft. Irgendwie gelingt es ihm aber, dass es nicht verbittert klingt, sondern einfach nur ehrlich. Undav, der Unterschätzte. Es passt so perfekt zur Geschichte seines aktuellen Klubs.

Royale Union - als Aufsteiger kurz vor dem Meistertitel

Die Royale Union Saint-Gilloise hat wohl kein Experte vor der Saison auf dem Zettel gehabt. Die Royale Union, die Unterschätzte. "In zweeinhalb Jahren von der zweiten Liga in die Champions League. Das wäre einfach eine kranke Story" , sagt Undav und grinst. Natürlich weiß er, wie wenigen Teams das so jemals gelungen ist. Kaiserslautern Ende der 1990er-Jahre in der Bundesliga. Weitere Beispiele fallen ihm nicht ein.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Erfolg dieses Vereins kein kein reiner Zufall ist. Der englische Investor Tony Bloom, der seit 2009 Präsident von Brighton & Hove Albion ist, übernahmt im Mai 2018 den Klub. Bloom pumpt allerdings nicht blind Geld in den Verein.

Er setzt auf Statistiken. Damit kennt er sich gut aus. Über Programme und Algorithmen legt er fest, welche Spieler gut zu dem Verein passen. Anscheinend lügen die Zahlen nicht.

Brighton aus der Premier League - Unions Partnerverein

Brighton und Union werden Partnervereine, und so ist es auch kein Zufall, dass Deniz Undav ab der kommenden Saison für den Premier-League-Klub aufläuft. Wenn Undav darüber spricht, leuchten seine Augen. Auch hier fällt wieder das Wort "Genugtuung": "Ich habe es geschafft, und das obwohl außer meinem Berater fast niemand an mich geglaubt hat." Ein Satz der sitzt.

Entscheidendes Meisterschaftsspiel gegen Brügge

Sitzen könnten auch Undavs Schüsse am kommenden Sonntag (08.05.2022) im Heimspiel gegen Brügge. Es ist das vorentscheidende Spiel in der Meisterschaft. Die belgische Liga spielt den Titel seit ein paar Jahren in einem komplizierten Playoff-System aus.