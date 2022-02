Petr Cech musste nochmal das Wort ergreifen. Der ehemalige und langjährige Weltklassetorhüter des FC Chelsea und heute als Technischer Direktor an der Stamford Bridge tätig, wollte eine Warnung aussprechen. " Nichts bereuen " sollen die Spieler, wenn das Spiel abgepfiffen wird. Schließlich geht es um das Finale der Klub-WM. Chelsea tritt am Samstag (12.02.2022; 17.30 Uhr) in Abu Dhabi gegen das brasilianische Team von Palmeiras São Paulo an.

Und Cech blickte deshalb zurück auf seine glanzvolle Karriere, in der er einen dunklen Fleck ausmachte. Das Finale 2012, als die Blues mit dem Tschechen im Tor gegen Corinthians Sao Paulo mit 0:1 unterlag. Torschütze damals ein gewisser Paolo Guerrero, der lange in der Bundesliga beim FC Bayern und auch beim Hamburger SV spielte.

Tuchel ist wieder bei der Mannschaft

Es ist der einzige Titel auf Klubebene, den Cech nicht gewonnen hat, was ihn offenbar noch heute empfindlich stört. Aus dieser schmerzlichen Erfahrung heraus soll das Team dieses Spiel keinesfalls als Freundschafts- oder Vorbereitungsspiel ansehen.

"Petr hat uns im Training gesagt, dass er nicht viele Dinge in seiner Karriere bereut, aber eines davon war, dass er nicht alles aus sich herausgeholt hat und diesen Wettbewerb nicht gewonnen hat, als er die Chance dazu hatte, weil er nur einmal die Gelegenheit dazu hatte" , sagt Chelsea-Mittelfeldspieler Mason Mount.

Dass die Blues diese Partie tatsächlich ernst nehmen, zeigt die Tatsache, dass Trainer Thomas Tuchel seinem Team nach überstandener Corona-Infektion und Quarantäne in London nachgereist ist und vor Ort seinen Job erledigen wird. " Es ist ein Traum, jeder arbeitet hart um sich diesen Traum zu erfüllen" , sagt Chelseas Jorginho.

Palmeiras sieht sich auf Augenhöhe

Aber auch für Palmeiras São Paulo will dringend den Pokal, den hierzulande derzeit kaum jemand wahrnimmt, nach Brasilien holen. " Für unsere Fans wollen wir unbedingt zweimaliger Weltmeister werden" , sagt Spielmacher Dudu. Allerdings dominieren die europäischen Vereine den Wettbewerb, seit 2012 hat kein außer-europäisches Team mehr die Trophäe gewonnen. "Ein Klub wie Palmeiras hat in jedem Wettbewerb das Ziel, ihn zu gewinnen. Und wir sind überzeugt, dass wir bei der Klub-Weltmeisterschaft den Titel holen" , sagt der 30 Jahre alte Dudu selbstbewusst.

Und natürlich ist solch eine Veranstaltung auch immer ein Schaufenster für die Spieler, das sie nutzen können und wollen. Etwa für den erst 15 Jahre alten Endrick, der bereits für die Profis von Palmeiras aufläuft. "Er ist noch ein Kind. Aber ein echtes Wunderkind, das alles mitbringt, um einmal einer der besten Spieler der Welt zu werden. Er hat alle bei der Copa São Paulo beeindruckt und auch wir etablierten Spieler sind beeindruckt, seit er bei uns mittrainiert" , sagt Dudu. "Ich hoffe, er wird ein großartiger Stürmer für Palmeiras und die Seleção, und ich denke, er wird eines Tages für einen der ganz großen Klubs in Europa spielen."

Aber das ist noch Zukunftsmusik. Nun soll erst einmal der Titel her.