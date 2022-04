Sieg in der Europa League

Im Mai 2021 gewann der FC Villarreal die Europa League.

Das "Gelbe Unterseeboot", wie der Klub aus dem Osten Spaniens seit den 1960ern wegen der Trikotfarbe und des Beatles-Superhits "Yellow Submarine" genannt wird, gewöhnt sich nämlich langsam an große Siege gegen große Namen. Im vorigen Mai besiegte die Emery-Truppe im Danziger Finale der Europa League Manchester United und holte so den ersten echten Titel der 99-jährigen Vereinsgeschichte. Zuvor hatte man nur zwei Titel im alten Intertoto Cup und eine Meisterschaft in der 3. spanischen Liga feiern dürfen.