Champions League Manchester City rettet sich, Lille überraschend im Achtelfinale Stand: 29.01.2025 23:30 Uhr

Manchester City hat das Aus in der Champions League durch einen Sieg gegen den FC Brügge gerade noch abgewendet. Die "Citizens" drehten einen Rückstand noch in einen Sieg - und könnten nun in der Zwischenrunde Gegner des FC Bayern München werden. Überraschend direkt im Achtelfinale steht OSC Lille nach einem Kantersieg gegen Rotterdam.

Pep Guardiola landete mit seinem Team mit elf Punkten nach der Ligaphase noch auf Platz 22 und steht in den Playoffs auch dann vor einer schweren Aufgabe, wenn der FC Bayern am Freitag nicht als Gegner zugelost wird: die andere Möglichkeit wäre Real Madrid. Lille verbesserte sich auf Rang sieben der Tabelle und hat frei, während die genannten europäischen Schwergewichte zwischen dem 11. und 19. Februar in der Zwischenrunde ran müssen.

Manchester City - FC Brügge 3:1 (0:1)

Nach 16 Minuten hatte Ilkay Gündogan den Ball im Tor untergebracht, stand jedoch im Abseits. Kurz vor der Pause schockte Raphael Onyedika die "Citizens" mit dem Führungstreffer. Das Guardiola-Team brauchte nun zwei Treffer, um in die Zwischenrunde einzuziehen - eines davon besorgte Mateo Kovacic, der nach 53 Minuten aus rund 16 Metern zum Ausgleich einnetzte.

Erst vergab der Ex-Düsseldorfer Cristos Tzolis später die große Chance für Brügge, dann jubelte City über ein Eigentor von Joel Ordonez. Savinho sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für das 3:1 und sicherte City so endgültig das Weiterkommen.

FC Barcelona - Atalanta Bergamo 2:2 (0:0)

Davide Zappacosta hätte Atalanta fast in Front gebracht, stand jedoch bei seinem Tor nach 36 Minuten knapp im Abseits. Das Spiel bewegte sich dennoch im ersten Durchgang auf überschaubarem Niveau, große Chancen fehlten abgesehen vom Abseitstreffer. Nur zwei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Lamine Yamal Bergamos Torwart Marco Carnesecchi zum 1:0 umkurvte.

Lamine Yamal in Aktion gegen Atalanta

Bergamo wehrte sich gegen die Niederlage und glich durch eine schöne Einzelaktion von Ederson (67.) aus. Fünf Minuten später sorgte Ronald Araujo nach einer Ecke für die erneute spanische Führung, Mario Pasalic (79.) ließ Atalanta erneut kurz vom direkten Achtelfinale träumen.

LOSC Lille - Feyenoord Rotterdam 6:1 (0:1)

Lille legte direkt einen Blitzstart hin: Osame Sahraoui eröffnete den Torreigen nach vier Minuten. Der Ausgleich durch Santiago Gimenez war nur ein kurzes Strohfeuer an einem berauschenden französischen Fußballabend. Gernot Trauners Eigentor brachte die Gastgeber erneut in Front. In Hälfte zwei spielte sich Lille in einen wahren Rausch: Angel Gomes (57.) erhöhte auf 3:1, ehe Jonathan David (74.), Hakon Haraldsson (76.) und Rémy Cabella (80.) innerhalb von sechs Minuten das Ergebnis in die Höhe schraubten.

PSV Eindhoven - FC Liverpool 3:2 (3:2)

Liverpool ging durch einen Elfmeter von Cody Gakpo (28.) in Führung, Johan Bakayoko (35.) glich sehenswert aus. Nachdem Harvey Elliot (40.) die "Reds" erneut in Front brachte, war es Ismael Saiberi (45.), der für Eindhoven zum zweiten Mal ausgleich. Noch vor der Pause drehten die Niederländer die Partie durch ein Eigentor von Andy Robertson.

Der zweite Durchgang geriet dann zum Langweiler. Beide Teams brachten kaum Großchancen zustande. Liverpool beendete trotz der Niederlage die Ligaphase als Spitzenreiter, der Premier-League-Tabellenführer hatte zuvor alle Partien gewonnen.

RB Salzburg - Atlético Madrid 1:4 (0:3)

Von Beginn an war Salzburg den Gästen unterlegen. Atlético ging durch Giuliano Simeone (5.) früh in Führung, nur sieben Minuten später erhöhte Antoine Griezmann bereits auf 2:0. Der Franzose war es auch, der in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das dritte Tor der Gäste nachlegte. Einen Konter nutzte Marcos Llorente (63.) zum vierten Treffer. Adam Daghim betrieb in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik.

Atletico Madrids Spieler jubeln nach einem Tor

Stade Brest - Real Madrid 0:3 (0:1)

Rodrygo (27.) erzielte nach einem schönen Solo die Führung für die Madrilenen, Mama Baldé zielte bei der besten Chance für die Franzosen knapp zu hoch (38.). Brest hielt gut dagegen, zur Pause war die Führung Reals durchaus glücklich. Ludovic Ajorque, von Mainz ausgeliehen, erzielte vermeintlich das 1:1, Nach VAR-Check wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen. Fünf Minuten später erhöhte Jude Bellingham (56.) für Madrid, Rodrygo sorgte schließlich für den Endstand.