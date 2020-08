Durch ein spektakuläres 8:2 (4:1) beim Finalturnier der Champions League in Lissabon zogen die Bayern am Freitagabend (14.08.2020) in das Halbfinale ein. Dort ist nun entweder Manchester City oder Olympique Lyon der Gegner. Der Sieger erreicht das Endspiel am 23. August.

Bayern erst mit Glück, dann mit Wucht

Thomas Müller hatte nach einem Doppelpass mit Robert Lewandowski die frühe Führung für die Bayern erzielt (4.), aber nur wenig später unterlief David Alaba ein Eigentor zum Ausgleich für Barcelona (7.). Die Katalanen waren zunächst der Führung nah, Sergio Buquets traf aber nur den Pfosten (10.).

Doch dann nahmen die Bayern den FC Barcelona regelrecht auseinander: Ivan Perisic traf nach Zuspiel von Alphonso Davies aus spitzem Winkel zur erneuten Führung (22.), Serge Gnabry vollendete einen Traumpass von Leon Goretzka (28.) und wiederum Müller nutzte eine Flanke durch Joshua Kimmich von rechts (31.) zum vierten Bayern-Tor. Zur Pause waren sieben Spieler der Bayern direkt an einem der Tore ihrer Mannschaft beteiligt.

Bayern machen Barcelona lächerlich

Nach der Pause gab es kurz Hoffnung für Barcelona: Luis Suarez spielte Jérôme Boateng aus und traf mit links ins rechte Eck (57.). Doch Davies war mit seiner traumhaften Vorarbeit für Kimmich dann maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Bayern wieder auf drei Tore davonzogen (63.).

Danach erlebte Barcelona ein Debakel. Robert Lewandowski per Kopf (82.), Coutinho erst auf Zuspiel von Müller (85.) und dann auf eines von Hernandez (89.) erhöhten auf sage und schreibe 8:2. Die Bayern gewannen ein denkwürdiges Spiel und machten Barcelona dabei regelrecht lächerlich.

Nun gegen Manchester City oder Olympique Lyon

Am Mittwoch (19.08.2020, 21 Uhr) spielen die Bayern im Halbfinale im Estádio José Alvalade gegen den Sieger aus der Partie zwischen Manchester City und Olympique Lyon, die am Samstag (15.08.2020, 21 Uhr) das letzte Viertelfinale bestreiten werden.

Am Dienstag (18.08.2020) spielen im anderen Halbfinale im Estádio do Sport Lisboa e Benfica Paris Saint-Germain und RB Leipzig. Paris hatte sich im Viertelfinale mit 2:1 in einer dramatischen Schlussphase gegen Atalanta Bergamo durchgesetzt. Leipzig gewann ebenfalls mit 2:1 gegen Atlético Madrid.

Das Halbfinale

Dienstag, 18. August (21 Uhr) im Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Halbfinale I)

RB Leipzig - Paris St. Germain

Mittwoch, 19. August (21 Uhr) im Estádio José Alvalade (Halbfinale II)

ManCity/Lyon - Bayern München

Das Finale

Sonntag, 23. August (21 Uhr) im Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Sieger Halbfinale I - Sieger Halbfinale II

nch | Stand: 14.08.2020, 22:50