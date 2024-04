BR24 Sport Nach Ende beim FC Bayern: Kehrt Tuchel nach England zurück? Stand: 22.04.2024 16:37 Uhr

Der FC Bayern sucht seit Wochen nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel. Doch was macht der scheidende Trainer nach seinem Ende in München? Ein erster großer Name aus England taucht nun am Horizont auf.

Thomas Tuchel biegt gerade auf die Zielgerade seiner Zeit beim FC Bayern ein, da kommen bereits erste Gerüchte über seine Zukunft ab Sommer 2024 auf. Einem Bericht des "kicker" zufolge steht der 50-Jährige aus Krumbach bei Manchester United hoch im Kurs. James Ratcliffe, seit Dezember 2023 Miteigentümer bei den Red Devils, sei demnach ein großer Tuchel-Fan und habe bereits Kontakt mit ihm aufgenommen.

Folgt Tuchel auf Ten Hag bei Manchester United?

In Manchester würde Tuchel auf Erik ten Hag folgen, der seit Monaten aufgrund schlechter Ergebnisse und Leistungen in der Kritik steht. Der Niederländer steckt derzeit in der schlechtesten Saison, die United je in der Premier League gespielt hat. Mit 50 Punkten aus 32 Spielen steht der Traditionsklub derzeit auf Platz sieben, die Qualifikation für das internationale Geschäft wackelt. Immerhin ins Finale des FA Cup hat es United geschafft, dort geht es gegen den Stadtrivalen Manchester City.

Zukunftsfrage: Tuchel schiebt Entscheidung auf

Ob sich Tuchel tatsächlich eine Rückkehr auf die Insel vorstellen kann, ist offen. Von Januar 2021 bis September 2022 war er Trainer des FC Chelsea und gewann in dieser Zeit die Champions League mit den Blues. Genau das möchte Tuchel trotz feststehender Trennung im Sommer nun auch noch beim FC Bayern schaffen.

Sein Fokus liegt deshalb voll in München, seine persönlichen Zukunftsideen möchte er "bis zum letzten Spiel in der Schublade" behalten, hatte Tuchel unlängst bekanntgegeben. Am 30. April kommt Real Madrid zum Halbfinal-Hinspiel in die Allianz Arena (ab 21 Uhr live in der BR24Sport-Radioreportage), das Finale steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.

Alonso und Nagelsmann sagen ab: Wer wird Bayern-Trainer?

Auch die Bayern selbst sind noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel. Die Wunschlösungen Xabi Alonso und Julian Nagelsmann sagten dem FCB zuletzt ab, wieder im Rennen befinden sich damit Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick und Unai Emery von Aston Villa. Auch eine Übergangsoption für ein Jahr wird diskutiert, dafür würden unter anderem Hansi Flick und Lucien Favre in Frage kommen.

