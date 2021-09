Gut verstärkt

In der Champions League sind die "schwarzen Adler" erstmals seit vier Jahren wieder mit dabei. In der Gruppe C, in der auch noch Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon antreten, rechnet sich das Team von Trainer Sergen Yalcin durchaus Chancen aus.

Dafür hat sich Besiktas vor der Saison nicht nur mit Batshuayi verstärkt. Von Sporting Lissabon kam Rechtsverteidiger Valentin Rosier, vom FC Barcelona stieß Mittelfeldmann Miralem Pjanic zum Team. Für den hatten die Katalanen vor einem Jahr noch 60 Millionen Euro an Juventus Turin überwiesen. In der Offensive verstärkte sich Besiktas zudem unter anderem mit Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf und Rachid Ghezzal von Leicester City. Nach der Verpflichtung von Alex Teixeira stehen mittlerweile drei Brasilianer im Team.

"Batsman" als Heilsbringer gefeiert

An Batshuayi haben sie in Dortmund beste Erinnerungen. Der wurde seinerzeit beim BVB als Heilsbringer gefeiert und machte mit seinen Toren den zum FC Arsenal abgewanderten Pierre Emerick-Aubameyang schnell vergessen. Mit dem hatte er eine Vorliebe für Comic-Helden gemein und wurde deshalb "Batsman" genannt. Besiktas ließ es sich deshalb nicht nehmen, seinen neuen Stürmer via Twitter im Superheldenanzug vorzustellen. "Our Dark Knight - Batsman Rises", heißt es dort.

Im Leistungsloch

Nach seinem Weggang aus Dortmund fiel Batshuayi allerdings in ein Leistungsloch. Beim FC Valencia konnte er sich nicht durchsetzen, auch bei Crystal Palace wurde er nicht glücklich. Bei seinem eigentlichen Arbeitgeber, dem FC Chelsea, ist kein Platz für den 27-Jährigen. Er ist einer jener Spieler im Kader der "Blues" die immer wieder an andere Klubs verliehen werden. Dabei geht es den Londoner aber vornehmlich wohl nicht um Spielpraxis für ihren Akteur, sondern um die Leihgebühr. Bei Besiktas scheint es nur wieder etwas besser zu laufen.

Gegen Dortmund will er die große Bühne Champions League nun für sich nutzen. Und der Respekt beim BVB ist groß, auch wenn die Schwarz-Gelben als Favorit nach Istanbul reisen. Schließlich haben Spieler wie Marco Reus oder Mahmoud Dahoud noch an der Seite von Batshuayi gespielt. Fest steht, dass die BVB-Defensive stabiler stehen muss als zuletzt, als es neun Gegentore in den ersten vier Bundesligaspielen gab.

vdv | Stand: 14.09.2021, 18:21