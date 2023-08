Lostöpfe, Termine, Ausstrahlung Das Wichtigste zur Auslosung für die Champions League Stand: 29.08.2023 14:43 Uhr

Am Donnerstag (31.08.2023) findet ab 18 Uhr in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase in der Champions League statt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und schauen unter anderem, auf wen die deutschen Teams treffen können.

In welchem Lostopf befinden sich die Mannschaften aus Deutschland?

In der Gruppenphase treten 32 Teams an, die in vier Lostöpfe aufgeteilt werden. Der FC Bayern München gehört zum ersten Topf der Favoriten und Meister der fünf Topligen laut UEFA-Koeffizient. Borussia Dortmund und RB Leipzig befinden sich in Lostopf zwei, zu dem auch Topteams wie Real Madrid gehören. Als Neuling droht Union Berlin in Topf vier eine Gruppe voller hochkarätiger Gegner.

Auf wen können die deutschen Teams treffen?

Selbst den Bayern könnte eine äußerst schwierige Gruppenphase bevorstehen. In Lostopf zwei ist neben Real auch Lokalrivale Atletico Madrid, außerdem Manchester United, der FC Arsenal und Inter Mailand, das in der vergangenen Saison erst im Finale an Manchester City scheiterte. Auch im dritten Topf gibt es mit dem FC Salzburg, AC Mailand und Lazio Rom durchaus beachtliche Gegner. Neben Union befindet sich aktuell nur RC Lens noch im vierten Lostopf, die restlichen Teams werden sich noch qualifizieren. Auch Lostopf drei ist noch nicht vollständig.

Eine Mannschaft kann nur einen Gegner aus einer Nation zugelost bekommen. Es ist somit zum Beispiel nicht möglich, dass der BVB auf die Italiener SSC Neapel und AC Mailand trifft. So sehen die Lostöpfe aus:

Lostopf 1 Team Nation Bayern München Deutschland Manchester City England FC Barcelona Spanien FC Sevilla Spanien SSC Neapel Italien Paris St. Germain Frankreich Benfica Lissabon Portugal Feyenoord Rotterdam Niederlande

Lostopf 2 Team Nation Borussia Dortmund Deutschland RB Leipzig Deutschland Manchester United England FC Arsenal England Real Madrid Spanien Atletico Madrid Spanien Inter Mailand Italien FC Porto Portugal

Lostopf 3 Team Nation AC Mailand Italien Lazio Rom Italien FC Salzburg Österreich Schachtjor Donezk Ukraine Roter Stern Belgrad Serbien offen offen offen

Lostopf 4 Team Nation Union Berlin Deutschland RC Lens Frankreich offen offen offen offen offen offen

Wann finden die Spiele statt?

Termine in der Champions League Spieltag Datum 1. 19./20. September 2. 3./4. Oktober 3. 24./25. Oktober 4. 7./8. November 5. 28./29. November 6. 12./13. Dezember Achtelfinale Hinspiel 13.-21. Februar / Rückspiel 5.-13. März Viertelfinale Hinspiel 9./10. April / Rückspiel 16./17. April Halbfinale Hinspiel 30. April/1. Mai / Rückspiel 7./8. Mai Finale in London 1. Juni

Wo werden die Spiele übertragen?

DAZN zeigt fast alle Partien live im Stream, auf Amazon Prime gibt es an jedem Spieltag das Topspiel am Dienstag zu sehen. Das Endspiel überträgt das ZDF live im Free-TV. Auf sportschau.de gibt es zu allen Spielen in der Champions League einen Liveticker, Spiele mit deutscher Beteiligung können Sie im Audiostream live verfolgen.

Wo spielt Schachtjor Donezk?

Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist es dem Klub nicht möglich, in der Heimat zu spielen. Donezk hat aber schon einen Ausweichort gefunden und wird seine Heimspiele im Hamburger Volksparkstadion austragen.

Wie viel Geld gibt es für die Teilnehmer?

Wer in der Champions League dabei ist, darf sich bereits über 15,64 Millionen Euro freuen. Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es weitere 2,8 Millionen Euro, für ein Remis 0,93 Millionen Euro. Die Prämie für den Einzug ins Achtelfinale beläuft sich auf 9,6 Millionen Euro, für das Viertelfinale gibt es 10,6 Millionen Euro und für das Halbfinale 12,5 Millionen Euro. Der Gewinner des Endspiels stemmt nicht nur den Henkelpott in die Luft, sondern bekommt auch noch 20 Millionen Euro auf das Konto überwiesen. Der "Trostpreis" für den Finalverlierer ist eine Zahlung von 15,5 Millionen Euro.