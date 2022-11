2. Bundesliga Lautern entführt spät drei Punkte aus Düsseldorf Stand: 11.11.2022 21:05 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines späten Strafstoßtreffers drei Punkte bei Fortuna Düsseldorf entführt. Die Pfälzer gewannen am Freitag (11.11.2022) in der 2. Bundesliga in einer weitestgehend chancenarmen Partie 2:1 (0:1).

Michał Karbownik brachte die Fortuna in 14. Minute in Führung, Kevin Kraus glich kurz nach dem Seitenwechsel aus. Nach einem Foul von Karbownik an Aaron Opoku traf Philipp Klement in der Nachspielzeit vom Punkt aus. Kaiserslautern schob sich dank des Siegs vorerst auf Platz vier der Tabelle.

Früher Fortunen-Treffer, Lautern schlägt zurück

Die Gastgeber begannen die Partie konzentriert und kamen durch Christoph Klarer und Tim Oberdorf früh zu Torchancen, die jedoch Andreas Luthe im Kasten der Lauterer zunichte machte. Karbowniks Treffer ließ die Fortuna-Anhänger dann bald mit der Zunge schnalzen: Sein Dribbling gegen zwei Spieler aus der Pfalz schloss der Pole mit einem strammen Schuss aus etwa 15 Metern zentraler Position ins rechte obere Eck ab.

Düsseldorf war in der ersten Halbzeit spielbestimmend, die Gäste aus Kaiserslautern ließen aber keinen weiteren Treffer der Hausherren mehr zu. Kurz nach der Pause verwertete der zum zweiten Spielabschnitt eingewechselte Kraus eine Ecke von der rechten Seite per Kopf aus fünf Metern zum Ausgleich.

Pechvogel Mansfeld, Matchwinner Klement

Zum größten Pechvogel des Spiel avancierte Marcel Mansfeld: In der 87. Minute eingewechselt, verletzte sich der Düsseldorfer nach nur zwei Minuten bei der Landung nach einem Zweikampf am Ellenbogen und musste vom Feld gefahren werden. Kurz zuvor hatte Mansfeld noch Felix Klaus bedient, der mit einem harten Schuss erneut Tormann Luthe auf die Probe gestellt hatte.

Als sich die Fans im Stadion schon auf die Punkteteilung eingestellt hatten, traf Torschütze Karbownik Opoku unglücklich im Strafraum am Fuß, woraufhin der Unparteiische Benjamin Cortus auf Strafstoß entschied. Klement ließ sich die Chance nicht entgehen und traf links unten zum Lauterer Sieg.

Kaiserslautern direkt mit Härtetest

Nach der WM und der Winterpause wartet mit dem Auswärtsspiel gegen Hannover direkt ein Härtetest auf Aufsteiger Kaiserslautern (Samstag, 28.01.2023 um 20.30 Uhr). Einen Tag früher empfängt Düsseldorf den 1. FC Magdeburg (18.30 Uhr).