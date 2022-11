45. Fazit:

Fortuna Düsseldorf führt verdient zur Pause mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Rheinländer sind von Beginn an die bessere Mannschaft und machen in der 14. Minute verdient das 1:0-Führungstor. Auch danach bleiben die Rheinländer gefährlich und haben mehrere Möglichkeiten. Von Lautern ist in Halbbzeit eins kaum etwas zu sehen. Reagiert FCK-Chefcoach Schuster in der Pause und bringt zur zweiten Hälfte neues Personal? Oder macht Düsseldorf mit einem zweiten Treffer alles klar?

45. Ende 1. Halbzeit

43. Nächster Distanzschuss! Erneut probiert es Karbownik aus der zweiten Reihe von links flach aus der Distanz. Sein Schuss kommt durch, Luthe sichert ohne Probleme das Leder.

41. Die Fortuna läuft nun wieder etwas früher das Aufbauspiel der Gäste an und wird gleich belohnt. Sobottka erläuft nach einem Pass von Luthe auf Çiftçi kurz vor dem Sechzehner auf der rechten Seite den Ball und zieht zentral in den Sechzehner. Aus rund 13 Metern zieht er flach ab - zwei Meter links am Kasten vorbei.

38. Oberdorf setzt sich auf rechts gegen zwei Gegenspieler durch und legt dann das Leder weiter auf die rechte Außenbahn zu Zimmermann. Seine Hereingabe aus dem Halbfeld bleibt dann aber in der Abwehr hängen.

36. Erneut bekommt der Düsseldorfer Kownacki im zentralen Mittelfeld den Ball. Er zieht auf die linke Seite und schießt die Kugel aus rund 19 Metern aufs Tor. Luthe passt auf und fängt den Ball ohne Probleme.

35. Noch zehn Minuten bis zur Pause. Düsseldorf schiebt sich weiter das Leder durch die Reihen und verlagert das Spiel in die Hälfte der Lauterer. Der FCK läuft weiter an.

32. Peterson bekommt auf der rechten Seite des Mittelfelds das Leder und legt sich die Kugel auf den rechten Fuß. Aus rund 21 Metern hält er einfach mal drauf. Klar vorbei!

30. Nach einer halben Stunde hat Düsseldorf weiter mehr Spielanteile. Doch auch den Rheinländern fehlt es nun ein wenig an Kreativität und so plätschert das Spiel nun ein wenig dahin. Es gibt in den letzten Minuten wenig Torraumszene.

28. Mal wieder die Gäste! Çiftçi bekommt auf der rechten Außenbahn das Lede rund will mit einem flachen Pass Boyd anspielen. Die Fortuna klärt den Ball aber ins Aus zur Ecke. Den anschließenden Eckball von der linken Seite fängt aber Fortuna-Schlussmann Kastenmeier ohne Probleme.

25. Die Hausherren sind nun klar die spielbestimmende Mannschaft und setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Jeder Ball, den die Gäste aus der Hälfte schlagen wollen, landet bei der Fortuna-Abwehr. Der FCK kann sich kaum noch befreien.

22. Jorrit Hendrix Düsseldorf Gelbe Karte für Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf)

Hendrix hält Redondo an der Mittelinie fest und unterbindet so den Gegenangriff. Für das taktische Foul sieht der Fortuna-Spieler die erste Gelbe Karte im Spiel.

19. Nun mal die Gäste. Die Pfälzer versuchen nun in den letzten Minuten immer wieder mit langen Bällen Boyd zu finden. Diesmal kommt das Leder durch. Doch der Stürmer braucht im Strafraum auf der rechten Seite zu lang für die Ballannahme und Oberdorf klärt gegen den Angreifer den Ball aus der gefährlichen Zone.

17. Nächster Distanzschuss! Die Fortuna ist schon wieder im Angriff! Das Leder fällt im zentralen Mittelfeld Hendrix vor die Füße und probiert es einfach mal aus rund 27 Metern. Sein Schuss fliegt halbhoch aufs Tor. Luthe ist da und pariert den Abschluss.

16. Die Führung geht für die Rheinländer nach mehr als einer Viertelstunde in Ordnung. Die Fortuna ist die bessere Mannschaft und hat die besseren Chancen. Lautern zieht sich bis jetzt viel zurück und lauert auf Konter. Wie reagieren nun die Gäste?

14. Michał Karbownik Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Michał Karbownik

Was für ein Tor! Die Gäste bekommen das Leder auf der linken Seite nicht weg und die Kugel kommt im rechten Halbfeld zu Karbownik. Er lässt im Dribbling zwei Gegenspieler stehen und läuft in den Sechzehner. Der Ball titscht leicht auf und er hämmert das Leder mit dem rechten Fuß von der zentralen Strafraumkante aus rund 15 Metern oben rechts ins Eck. Was für ein schöner Treffer!

13. Die Pfälzer geraten an der eigenen Strafraumlinie unter Druck als Kownacki mit ihm in den Zweikampf geht. Er legt die Kugel zu Iyoha rüber. Lautern klärt die Hereingabe ins Aus.

11. Nach rund zehn Minuten ist die Fortuna nun die spielstärkere Mannschaft und hat schon mehrere Möglichkeiten auf die Führung. doch bis jetzt ist entweder der Abschluss zu unpräzise oder Luthe steht im Weg.

8. Oberdorf! Der Eckball kommt von der linken Seite an den ersten Pfosten. Hennings verlängert per Kopf und am zweiten Pfosten fliegt Oberdorf heran. Die Kugel kommt zu ihm durch und köpft das Leder aufs Tor, bekommt aber nicht genug Power hinter den Ball und erneut pariert Luthe stark.

7. Freistoß für die Fortuna aus aussichtsreicher Position. Peterson schlägt einen Ball aus rund 21 Metern von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Klarer steigt hoch nd nickt die Kugel aus rund fünf Metern mittig aufs Tor - direkt auf Luthe, der den Ball ins Aus klärt.

6. Schöne Einzelleistung. Der Neue in der Startelf, Peterson, setzt sich auf der rechten Seite im Dribbling gegen zwei Gegenspieler durch. Er zieht zur Grundlinie, doch seine Hereingabe an den ersten Pfosten fängt dann ein dritter Lautern-Spieler ab.

5. Beide Mannschaften versuchen in den ersten Minuten mit langen Böllen die Kette zu überwinden. Doch beide Teams stehen zu Beginn hinten sicher und lassen nichts zu.

2. Die Rheinländer kommen erstmals über die linke Seite. Iyoha bekommt die Kugel und flankt das Leder von der linken Grundlinie an den ersten Pfosten. FCK-Schlussmann Luthe ist da und fängt das Leder vor Hennings.

1. Schiedsrichter Cortus gibt die Partie frei. Düsseldorf stößt an.

1. Spielbeginn

Nur einen Platz trennt den FCK von Düsseldorf. Der Aufsteiger hat ebenfalls 26 Punkte auf dem Konto und steht nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz einen Platz schlechter da als die Rheinländer. Für Kaiserslautern läuft die Saison bisher sehr gut. Sie stehen von den drei Aufsteigern am besten da und haben aktuell schon zehn Zähler Vorsprung auf den 16. Rang, den Relegationsplatz. Die Pfälzer sind seit vier Spielen ungeschlagen und holten aus den letzten vier Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gewann die Mannschaft von Cheftrainer Schuster mit 2:0 gegen den KSC.

Düsseldorf kassierte nach vier ungeschlagen Pflichtspielen in der englischen Woche gegen Hannover 96 eine 0:2-Niederlage. Nach einem 3:0-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokal folgten danach Siege gegen Karlsruhe (2:0), Holstein Kiel (2:1) und St. Pauli (1:0). Mit 26 Punkten steht die Fortuna nach 16 Spieltagen auf dem sechsten Rang. Auf die Aufstiegsplätze und den Relegationsplatz haben die Rheinländer schon vier Zähler Rückstand.

Kaiserslauterns Chefcoach Schuster verändert nach dem 2:0-Sieg gegen den Karlsruher SC in der Woche seine Anfangsformation viermal. Von Beginn an starten heute Durm, Wunderlich, Çiftçi und Redondo für Niehues (nicht im Kader), Hercher, Klement und Hanslik (alle Bank).

Fortuna-Cheftrainer Thioune rotiert nach der 0:2-Niederlage gegen Hannover 96 in der englischen Woche seine Startelf auf zwei Positionen. Für Appelkamp und Klaus stehen heute Iyoha und Peterson neu in der Startaufstellung.