Schuranow lässt Nürnberg jubeln

Der "Club", der vier Mal in Folge ungeschlagen ist, erwischte einen Blitzstart. Erik Schuranow brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Er nutzte dabei einen Querschläger von Kickers-Profi David Kopacz per Kopf aus. Lars Dietz glich in der 78. Minute aus.

Glück für den FCN - nur Gelb für Mühl

Bis zur Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel - mit wenigen guten Chancen, dafür aber einem großen Aufreger. FCN-Innenverteidiger Lukas Mühl foulte als letzter Mann Kickers-Angreifer Ridge Munsy. Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte dem Nürnberger aber nur die Gelbe Karte (19.).