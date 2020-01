In der heimischen Arena schlug der VfB am 19. Spieltag Heidenheim mit 3:0 (1:0). Die Führung am Mittwoch (29.01.2020) erzielte der aufgerückte Verteidiger Marc Oliver Kempf (32.). Für das 2:0 sorgte Nicolas Gonzalez (75.), ehe der eingewechselte Mario Gomez mit dem 3:0 alles klar machte (86.). Stuttgart rückte mit dem vierten Heimsieg in Folge zumindest vorläufig mit 34 Punkten auf Rang zwei und vergrößerte den Abstand auf das viertplatzierte Heidenheim auf vier Zähler.

Bei seinem Debüt auf der Trainerbank des VfB verzichtete Pellegrino Matarazzo zunächst auf Stürmer-Routinier Gomez. Mit Holger Badstuber fehlte ein weiterer erfahrener Profi gesperrt. Aus einer sicheren Abwehr übernahm Stuttgart schnell die Kontrolle. Gonzalez gab nach sieben Minuten den ersten Torschuss ab - genau auf FCH-Torwart Kevin Müller. Bei seiner zweiten Möglichkeit köpfte Gonzalez eine Didavi-Flanke knapp vorbei (25.).