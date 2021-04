Die strauchelnden Hamburger erkämpften am Sonntag (25.04.2021) nach langem Rückstand immerhin noch ein 1:1 (0:1). Andreas Albers (45. Minute) hatte Regensburg zunächst in Führung gebracht, Sonny Kittel (82.) verhinderte dann die dritte Hamburger Pleite in Serie.

Der HSV bleibt zwar auch nach dem vierten Spiel hintereinander ohne Sieg Tabellendritter, der Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel schmolz allerdings auf zwei Punkte zusammen. Die Kieler haben zudem coronabedingt drei Partien weniger gespielt. Der HSV droht damit zum dritten Mal in Serie die Rückkehr in die Bundesliga zu verspielen.