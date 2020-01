Hamburger SV

Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg am Donnerstagabend (30.01.2020) gegen den 1.FC Nürnberg zum Abschluss des 19. Spieltags zeigten die Hamburger, dass mit ihnen im Aufstiegskampf weiterhin zu rechnen ist. Bakery Jatta brachte den HSV früh zur Führung (18.). Zwei weitere Tore erzielten die Norddeutschen vom Elfmeterpunkt.

Lukas Hinterseer traf per Foulelfmeter (28.) und Sonny Kittel nach einem per Videobeweis geahndeten Handspiel (67.). Gideon Jung sorgte für den Schlusspunkt (82.). Tim Handwerker hatte zwischendurch per Distanzschuss (51.) verkürzt.

"Es war wichtig, mit so einer eindrucksvollen Leistung zu starten", sagte der ehemalige Nürnberger Tim Leibold. "Wenn man im eigenen Stadion 4:1 gegen Nürnberg gewinnt, hat man nicht so viel falsch gemacht."

FCN-Sportvorstand Robert Palikuca äußerte: "Es ist enttäuschend, dass wir mit einer Niederlage nach Hause fahren. Aber wir wissen, dass wir gegen einen absoluten Favoriten gespielt haben." Von Trainer Jens Keller, der seit November im Amt ist, sei er "zu 100 Prozent" überzeugt.

Hamburger Neuzugänge überzeugen

Während die Gastgeber ihre Schwächephase vom Jahresende 2019 hinter sich ließen, schloss der Club um Trainer Jens Keller nahtlos an den extrem enttäuschenden ersten Saisonteil an und droht bis zum Ende um den Klassenverbleib kämpfen zu müssen. Mit 19 Punkten sind die Franken jetzt Vorletzter.

In Louis Schaub (1. FC Köln) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) schickte Hecking zwei bundesligaerfahrene Winter-Verstärkungen von Beginn an auf den Rasen, Stürmer Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen) kam in der Schlussphase. Hamburg begann forsch gegen zunächst zweikampfbereite Nürnberger, die mit Arsenal-Leihgabe Konstantinos Mavropanis eine Neuverpflichtung im Abwehrzentrum aufboten.

Schläfriger HSV

Vor allem Schaub und Sonny Kittel stellten die Gäste dann immer mehr vor große Probleme. Die Überlegenheit war bis zum Seitenwechsel erdrückend. Doch kurz nach dem Wiederanpfiff veränderte sich das Bild. Nürnberg nutzte eine schläfrige Anfangsphase der Hausherren und war wieder im Spiel. Das Keller-Team agierte nun mutiger. Doch der zweite Elfmeter brachte Heckings Mannschaft wieder auf Kurs.

Am 20. Spieltag muss der HSV am Montagabend beim VfL Bochum antreten. Der 1.FC Nürnberg spielt bereits am Sonntag gegen den SV Sandhausen.