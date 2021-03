Durch das 2:0 (1:0) übernahm der HSV vorläufig die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Der VfL Bochum könnte am Montag aber mit einem Sieg in Düsseldorf wieder vorbeiziehen. Heidenheim bleibt im Mittelfeld der Tabelle stecken.

Leibold führt HSV mit zwei Treffern zum Sieg

Der HSV überzeugte von Beginn an, vor allem offensiv. Der nach einer Rotsperre zurückgekehrte Kapitän Tim Leibold brachte die Hamburger mit einem Kopfball in Führung. Er war zur Stelle, nachdem Aaron Hunt den Ball in den Strafraum gebracht hatte (15.).

Leibold stellte auch den Endstand her, als er in der 50. Minute von Manuel Wintzheimer bedient wurde. Leibold vollendete mit einem Rechtsschuss aus neun Metern.

Das Fehlen des mit 20 Saisontoren erfolgreichsten HSV-Spielers Simon Terodde, der am Dienstag positiv auf Corona getestet worden war, machte sich kaum bemerkbar.