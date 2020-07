Der 1. FC Nürnberg hat das Relegations-Hinspiel gegen den FC Ingolstadt am Dienstag (07.07.2020) mit 2:0 (2:0) für sich entschieden. Fabian Nürnberger sorgte mit seinem Doppelpack (22. Minute, 44.) dafür, dass eine völlig verkorkste Nürnberger Spielzeit doch noch ein versöhnliches Ende finden könnte.

Im ersten Spiel unter dem Interimstrainer-Duo Michael Wiesinger und Marek Mintal begann Nürnberg mit fünf neuen Spielern in der Startelf und auch mit einigem Schwung im Spiel nach vorne. Es war gerade die vierte Spielminute angebrochen, als Enrico Valentini einen Freistoß aus dem Halbfeld ausführte und Mikael Ishak aus elf Metern köpfte. Ishak traf den Ball hervorragend, Marco Knaller im Tor des FCI wäre chancenlos gewesen, nur die Querlatte stand einem Treffer im Weg.

Und in diesem Tempo machten die Nürnberger weiter. Zwei Beispiele: In der 9. Minute flankte Nürnbergs Tim Handwerker von der linken Seite, der Kopfball von Adam Zrelak ging knapp neben das Tor. Keine sechzig Sekunden später durften sich die Ingolstädter dann bei ihrem Torhüter Knaller bedanken, der einen Handwerker-Schuss aus 20 Metern mit beiden Fäusten parierte und so einen Rückstand verhinderte.

Nürnberger lässt Nürnberg jubeln

In der 22. Minute war das Glück des FCI aufgebracht: Nürnbergs Robin Hack verlagerte einen Angriff geschickt raus auf die linke Seite, dort stand Nürnberger und ließ Knaller mit einem 18-Meter-Schuss in die lange Ecke keine Chance. Für Nürnberger, 20, war es der erste Treffer als Profi - und es sollte nicht der letzte an diesem Abend bleiben.

Denn kurz vor Ende der ersten Hälfte war es erneut Nürnberger, der für Jubel bei allen sorgte, die es mit dem Club halten. Nach einem Einwurf von Valentini verlängerte Zrelak per Kopf Richtung Elfmeterpunkt. Dort stand Nürnberger und traf mit einem Linksschuss rechts unten in Tor (44.).

Ingolstadt bleibt wirkungslos

Für den FC Ingolstadt hatten die Statistiker zur Pause nur einen einzigen Torschuss registriert, beim Versuch von Maximilian Thalhammer fehlte jedoch ein guter Meter. Sonst lief wenig zusammen beim FCI, bei dem der verletzte Kapitän und Torjäger Stefan Kutschke schmerzlich vermisst wurde. Chancen hatte auch in der zweiten Hälfte fast ausschließlich Nürnberg: Einen Flatterball von Ishak faustete Knaller mit Mühe weg (55.), anschließend köpfte Hack Ingolstadts Torhüter in die Arme.

Am Spielverlauf änderte sich auch im weiteren Verlauf der Begegnung wenig, auch wenn Ingolstadt fortan etwas besser im Spiel war und konsequenter verteidigte. Nürnberg hatte weiterhin mehr Ballbesitz und auch die besseren Ideen, in der 66. Minute allerdings auch Pech, als der linke Pfosten des Ingolstädter Tores einen Hattrick von Nürnberger verhinderte. Ein dritter Treffer für den Club fiel auch später nicht mehr - auch wenn der Ball nach einem Schuss von Ishak noch einmal im Netz zappelte. Allerdings stand der Schwede wohl knapp im Abseits, so entschied zumindest Schiedsrichter Sascha Stegemann (79.).

Vor dem Wiedersehen im Rückspiel am Samstag (11.07.2020) spricht dennoch bereits einiges dafür, dass der Club auch in der nächsten Saison zweitklassig bleibt und die Ingolstädter einen neuen Anlauf in der 3. Liga nehmen müssen.

tbe | Stand: 07.07.2020, 20:07