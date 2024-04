Zweite Bundesliga Paderborn weist Elversberg in die Schranken Stand: 27.04.2024 14:57 Uhr

Mit einer starken Vorstellung in der zweiten Halbzeit hat der SC Paderborn die SV Elversberg mit 3:1 (0:0) in die Schranken gewiesen. Für das Aufstiegsrennen reicht es aber nicht mehr.

Die Tore am Samstag (27.04.2024) schossen für den SCP Adriano Grimaldi (54.), Raphael Obermair (61./Foulelfmeter) und Sirlord Conteh (75.). Carlo Sickringer hatte die Gäste in der 51. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, doch danach wachten die Paderborner so richtig auf und drehten die Partie souverän in ihre Richtung.

Die Saarländer gingen damit erstmals seit drei Partien wieder als Verlierer vom Feld.

Top-Drei sind zu weit weg

Um nochmal in das Rennen um den Relegationsplatz einzugreifen, kommt der Erfolg für die Westfalen allerdings zu spät. Drei Spiele vor Saisonende sind es auf Fortuna Düsseldorf neun Punkte, die Fortunen spielen am Samstagabend um 20.30 Uhr noch beim FC Schalke 04.

Für die SC Elversberg ist die Niederlage nicht weiter tragisch: Mit 40 Punkten steht der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld und hat ausreichend Vorsprung auf die Abstiegszone.

Paderborn in Hannover, Elversberg gegen Hertha

Der SC Paderborn reist am 32. Spieltag nach Hannover (Sonntag 05.05.24, 13:30 Uhr). Elversberg empfängt zeitgleich Hertha BSC, beide Spiele gibt es wie immer im Live-Ticker bei sportschau.de.