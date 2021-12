Viele Mythen, ein Ergebnis

Wie genau die Freundschaft vor 41 Jahren entstanden ist, ist nicht klar. Eine Version ist, dass die gemeinsame Abneigung gegen Bayern München zueinanderführte. Eine andere, dass sich ein Schalke-Fan aus Regensburg und eine Nürnberg-Anhängerin bei einer gemeinsanen Zugfahrt im Frankenland derart sympathisch waren, dass sie ihre Fanclubs zusamenbrachten. Charmant ist auch die Ursprungsgeschichte, dass Nürnberg-Fans Geld für einige Schalker gesammelt hätten, die sich die Heimfahrt nicht leisten konnten.

Was auch immer die Geburtsstunde dieser Freundschaft war, es war der Beginn einer Verbindung in einem Sport, der gerade in den Stadien von großer Rivalität geprägt ist. In denen fast so häufig diffamierende Fanrufe von der Tribüne hallen wie unterstützende Gesänge. Zwischen Nürnberg und Schalke gibt es jedoch 100 Prozent Unterstützung.

Gemeinsame Feiern und der Höhepunkt in Mailand

So fuhren beide Fanlager selbst 1981, als Schalke nach einem 1:1 gegen Nürnberg aus der Bundesliga abstieg, gemeinsam im Anschluss auf Auswärtsfahrten. In der Saison 1990/91 feierten sie zusammen erst im Wattenschader Lohrheidestadion den Nürnberger Klassenerhalt in der Bundesliga, einen Tag später auf Schalke den Aufstieg der Königsblauen ins Oberhaus. Und 1997 waren fast 1.000 Nürnberger dabei, als Schalke in Mailand den Gewinn des UEFA-Pokals feierten.

An Spieltagen werden die gegnerischen Fans bereits am Bahnhof empfangen - herzlich und äußerst stimmungsvoll. Freunde holen Freunde nach der Zugreise ab. Im Stadion gibt es dann gemeinsame von den Fanclubs organisierte Partys und beeindruckende Choreografien, die diese ganz besondere Freundschaft nochmal verbildlichen. Im November 2018 erstreckte sich eine solche sogar über die gesamte Tribüne der Schalker Arena.

Corona verhindert eine Party der Massen

Aufgrund der Corona-Situation werden dort am Freitag lediglich 15.000 Zuschauer zu Gast sein. Es wird aber nicht nur das Wiedersehen von guten Freunden und das nächste Kapitel der über 40-jährigen Verbundenheit. Sondern auch der Kampf um drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Und die beansprucht jeder mehr für sich als für den Freund.

sho | Stand: 09.12.2021, 12:54