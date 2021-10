2. Bundesliga

FC St. Pauli und Hansa Rostock rufen Fans zu friedlichem Derby auf

Vor dem Nordderby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr) haben beide Clubs ihre Anhänger in einer gemeinsamen Erklärung zu einem friedlichen Spieltag aufgefordert.