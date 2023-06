Zweitligist holt Ex-Nationalspieler Paderborn gelingt Coup - Kruse kommt Stand: 30.06.2023 13:22 Uhr

Dem Fußball-Zweitligisten SC Paderborn ist der große Coup geglückt: Der Klub verpflichtete den ehemaligen Nationalspieler Max Kruse.

Zuvor hatte der langjährige Bundesliga-Profi den Medizincheck beim SCP erfolgreich absolviert. Über die Vertragslaufzeit machte Paderborn keine Angaben. Kruse war zuletzt vereinslos.

"Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen", wurde Kruse vom Klub in der Pressemitteilung zitiert: "Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen."

Weber: "Führungsstärke und Erfahrung"

Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max seien unbestritten, meinte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber: "Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen."

Zuletzt in Wolfsburg aussortiert

Ende November vergangenen Jahres hatte der Bundesligist VfL Wolfsburg die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler beendet. Seitdem hatte sich Kruse vergeblich um einen Anschlussvertrag bemüht. Vor seinem Engagement beim VfL trug Kruse unter anderem die Trikots von Union Berlin, Fenerbahce Istanbul, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg.