"Der heute früh durchgeführte PCR-Test ergab zwei neue positive Testungen" , teilte der Klub mit. "Auf Anweisung des Gesundheitsamtes" begebe sich die Mannschaft vorsorglich in Quarantäne.

Der Hamburger SV, bei dem Aue am Sonntag um 13.30 Uhr spielen sollte, bestätigte die Absetzung des Spiels. "Das Zweitliga-Heimspiel des HSV gegen Aue findet nicht statt" , teilte der HSV mit. Am Sonntag stehe stattdessen eine Trainingseinheit um 10.30 Uhr an.

Aue schon zuvor mit einem positiven Test

Aue hatte bereits am Donnerstag einen positiven Test im erweiterten Umfeld gemeldet. Die Spieler mussten am Mittwoch und Donnerstag individuell trainieren. Eine anschließende Testreihe hatte allerdings nur negative Ergebnisse hervorgebracht, weshalb das Mannschaftstraining am Freitag wieder aufgenommen worden ist.

"Es ist sehr bedauerlich" , sagte Aues Präsident Helge Leonhardt dem Klub zufolge. "Wir müssen uns dem stellen und aus negativen Ereignissen gilt es gestärkt hervorzugehen."

Mehrere Fragen bleiben offen

Die Mitteilung des FC Erzgebirge lässt mehrere Fragen offen, einige weitere stellen sich außerdem. Ein Überblick:

Sind weitere Pflichtspiele des FC Erzgebirge Aue gefährdet? Durch die Länderspielpause hat Aue erst am 18. Oktober gegen den 1. FC Heidenheim sein nächstes Pflichtspiel in der 2. Bundesliga, aus dem DFB-Pokal ist der Klub ausgeschieden. Ob und wie eine Vorbereitung darauf möglich ist, hängt von den bislang nicht näher bekannten Vorgaben der Behörden ab.

Wie lange dauern Quarantäne und Isolierung? Für eine Quarantäne (Infektionsverdacht) oder Isolierung (Infektion) sieht das Robert Koch-Institut zehn bzw. 14 Tage vor. Ob diese im Fall von Fußballprofis durch die regelmäßigen Testungen im Rahmen des DFL-Hygienekonzepts verkürzt werden können und werden, ist noch unklar.

Kann man das Spiel einfach absagen? In der Spielordnung der DFL heißt es: "Beantragt ein Club die Absetzung eines festgesetzten Spieltermins wegen Erkrankung und Verletzung von für die Lizenzmannschaft spielberechtigten Spielern, entscheidet hierüber der DFL e.V.. Ein Antrag auf Absetzung ist unverzüglich nach Bekanntwerden der Erkrankungen/Verletzungen vorzulegen. Dem Antrag sind die Atteste des/der behandelnden Arztes/Ärzte beizufügen." Erzgebirge Aue muss also zunächst belegen, dass die Mannschaft nicht spielen konnte - was wohl kein Problem sein dürfte.

Wann wird das Spiel nachgeholt? Weiter steht in der Spielordnung: "Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden." Da die Abstellungsphase für Nationalmannschaften am Montag beginnt und bis zum 14. Oktober läuft, dürften die beiden kommenden Wochen Dienstags und Mittwochs nicht als spielfrei gelten. Der 20./21. Oktober wäre damit der erste Termin, der in Frage käme.

Für weitere Stellungnahmen waren am Samstagabend weder die DFL noch der FC Erzgebirge Aue oder die Stadt Aue zu erreichen.

Erinnerung an Dresdens Probleme in der Vorsaison

In der vergangenen Saison hatten Coronavirus-Fälle bei Dynamo Dresden für mehrere Spielverlegungen gesorgt. Kurz vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Mai musste die Mannschaft des damals abstiegsgefährdeten Klubs für 14 Tage in Quarantäne. Im Anschluss musste Dresden innerhalb von 19 Tagen sieben Spiele absolvieren. Dynamo stieg am Ende der Saison ab.