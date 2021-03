Infektionen beim SSV Jahn Regensburg - mindestens vier Mal die britische Mutante

Fürths Azzouzi bringt Anpassung des Hygienekonzeptes ins Gespräch

Der Fürther Geschäftsführer Rachid Azzouzi sagte im Gespräch mit der Sportschau, dass er nichts von einer möglichen Verlegung des Spiels beim Jahn wisse. Grundsätzlich gab er zu bedenken, ob die DFL bei nun häufiger auftretenden Infektionen mit einer der Mutanten tätig werden müsste. "Grundsätzlich ist das Hygienekonzept sehr gut, es hat sich bewährt. Aber wenn sich die Fälle häufen, muss vielleicht überlegt werden, ob das Konzept an der einen oder anderen Stelle angepasst werden muss."

Regensburgs Geschäftsführer Keller dachte in die gleiche Richtung, als er am Montag erklärte: "Ich kann es mir (die gehäuften Infektionen, d. Red. ) nicht erklären, aber wenn diese Mutante, und das sagen mir zumindest die Ärzte, so viel ansteckender ist, dann haben vielleicht die Schutzmaßnahmen nicht gereicht."

"Warnschuss für den Fußball"

Bremens Sportchef Frank Baumann hatte nach der Absage des Pokalspiels erklärt: "Ob eine generelle Veränderung des Hygienekonzepts erforderlich ist, müssen Experten beurteilen." Das ausgefallene Spiel in Regensburg bezeichnete er "Warnschuss für den Fußball" . In einer Medienrunde ergänzte Baumann: "Das zeigt, dass wir als Fußball weiter sehr vorsichtig sein müssen, sowohl im Kreise der Mannschaft als auch privat, denn die Pandemie ist nicht vorbei. Wir können nur mahnen, damit das Virus, egal in welcher Mutation, keinen Einlass ins Weserstadion findet."

Paderborn mit vielen Extratestungen

Beim SC Paderborn, der sein Spiel am Freitag in Regensburg mit 0:1 verloren hatte, sind alle Tests seitdem negativ ausgefallen. Der Verein werde bis zum nächsten Spiel am Freitag (05.03.2021) gegen den SV Darmstadt 98 vier zusätzliche Tests pro Person durchführen. Dabei handele es sich um einen PCR -Test und drei Schnelltests, teilte ein Sprecher mit.

Stand: 02.03.2021, 12:49