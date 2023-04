Stuttgart im Pokalfinale? Relegation könnte für VfB verlegt werden Stand: 13.04.2023 10:29 Uhr

Am Saisonende könnten für den VfB Stuttgart drei extrem wichtige Spiele anstehen: die beiden Relegationsspiele gegen einen Zweitligisten sowie das Endspiel im DFB-Pokal. In diesem Fall würde die DFL die Relegation verlegen.

Aktuell lauten die geplanten Termine so:

1. Juni: Hinspiel Relegation Bundesliga - 2. Bundesliga

Hinspiel Relegation Bundesliga - 2. Bundesliga 3. Juni: Endspiel DFB-Pokal in Berlin

Endspiel DFB-Pokal in Berlin 5. Juni: Rückspiel Relegation 2. Bundesliga - Bundesliga

In dieser Abfolge gäbe es jedoch zu wenig Erholungszeit zwischen den Spielen, wenn ein Klub an allen drei Partien teilnimmt - und das könnte für den VfB Stuttgart gelten. Der VfB steht im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt. In der Tabelle der Bundesliga ist Stuttgart derzeit 16. und hat so zumindest die Aussicht, in der Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga zu spielen.

Für diesen Fall hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) schon bei der Veröffentlichung des Rahmenterminkalenders Ausweichtermine für die Relegation festgelegt. Die Spiele werden bei Bedarf dann so angesetzt:

31. Mai: Hinspiel Relegation Bundesliga - 2. Bundesliga

Hinspiel Relegation Bundesliga - 2. Bundesliga 3. Juni: Endspiel DFB-Pokal in Berlin

Endspiel DFB-Pokal in Berlin 7. Juni: Rückspiel Relegation 2. Bundesliga - Bundesliga

Existenz- und Titelkampf innerhalb weniger Tage: Der Stuttgarter Mannschaft und ihren Fans könnte körperlich wie mental ein forderndes Saisonfinale bevorstehen.

2022 war der HSV in einer ähnlichen Lage

Die Relegation sorgte seit ihrer Wiedereinführung immer wieder für organisatorische Herausforderungen. 2022 spielte Hertha BSC in der Relegation, das Olympiastadion musste nach dem Hinspiel gegen den Hamburger SV innerhalb von zwei Tagen für das Pokalfinale wieder hergerichtet werden.

In derselben Saison war der Hamburger SV zudem beinahe genau in der Lage, die nun dem VfB Stuttgart bevorstehen könnte. Der HSV spielte in der Relegation, hatte aber zuvor im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg verloren.